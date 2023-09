Ilie Năstase: Până mor, vom lua înapoi terenurile de tenis de la BNR

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, duminică, la tragerea la sorţi a tabloului principal de simplu al turneului Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125,) că, până va muri, se va lupta ca tenisul să recâştige baza care aparţine acum BNR. El a menţionat că sportivele sunt obligate astfel să joace la turneul Ţiriac Foundation Trophy în "parcarea" de lângă sediul Federaţiei Române de Tenis.



"Din 2003 până în 2009 am avut un circuit de 30 de turnee. Am făcut circuitul la fete şi circuitul la băieţi. Şi domnul Ţiriac m-a întrebat: 'Năstase, tu unde vrei să îţi pui numele?' Ţi eu am spus 'păi, la fete, că eu sunt cu fetele şi tu cu băieţii'. Şi uite că turneul continuă şi cred că le ajută pe fete şi eu cred că după mine şi domnul Ţiriac ar trebui să mai vină cineva să continue treaba asta. Pentru că tot în parcare o să jucăm, pentru că domnul Isărescu nu o să cedeze. Pentru că terenul ăla e de la mama lui. Eu m-am născut acolo şi lângă terenul central era un nuc şi l-am sunat pe Isărescu şi i-am spus că mă doare un picior când a tăiat nucul ăla. Deci omul nu are treabă. Din păcate, în România puterea civică nu există.

Trebuia să mergem 20.000 de oameni la bancă acolo, pentru că ăla este locul tenisului. Am avut turneu 21 de ani, acolo am jucat meciurile de Cupa Davis, acolo e toată tradiţia. La un moment dat se numea Arenele BNR Ţiriac Năstase, dar ne-a luat şi numele ăla. Dar sufletul nu poate să ni-l ia şi până mor o să luăm terenurile înapoi, vă garantez eu. Eu singur o să mă bat. Banca nu e a lui, e a românilor, terenurile nu sunt ale lui, sunt ale românilor. Şi nu-i înţeleg pe români de ce nu se revoltă. De ce? Eu ştiu ce am făcut pentru ţara asta, dar el ce a făcut? Pun şi eu o întrebare", a declarat Ilie Năstase, citat de Agerpres.



Fostul număr 1 mondial a rememorat câştigarea turneului US Open în 1972: "Nu îmi mai aduc aminte cum a fost acum 51 de ani, când am câştigat US Open, dar ţin minte că au venit doi băieţi care au pus tricolorul pe mine. Erau doar aceşti doi băieţi şi în rest 15.000 care au început la un moment dat să mă fluiere".



În cadrul conferinţei de presă, Năstase a primit un tricou personalizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de când a devenit primul număr 1 mondial, la 23 august 1973.



Referitor la cazul de dopaj în care este implicată jucătoarea Simona Halep, Ilie Năstase a afirmat că în opinia sa avocaţii angajaţi "au lungit-o puţin", fiindcă era nevoie de o reacţie mai promptă.



"Câţi ştiţi voi, ştiu şi eu. Nu mi se pare normală această amânare. Şi mie mi s-a întâmplat treaba asta, cu Serena, dar a doua zi eu şi cu Ţiriac ne-am suit în avion şi am fost la Londra. Cred că de data asta avocaţii au lungit-o puţin. Nu am de unde să ştiu dacă anul viitor va fi pe teren sau nu, de vreme ce nu ştim dacă va fi pedepsită sau nu", a mai spus Năstase.



Nu mai puţin de nouă românce, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Andreea Mitu, Patricia Maria Ţig, Alexandra Cadanţu-Ignatik, Ilina Amariei, Irina Fetecău, Irina Bara, Anca Todoni, au intrat direct pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari şi găzduit de Centrul Naţional de Tenis, a cărui tragere la sorţi a avut loc duminică.



Alte românce vor evolua în calificări: Cristina Dinu, Maria Sara Popa, Andreea Prisăcariu şi Eva Maria Ionescu.



Turneul de tenis Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii de 115.000 de dolari şi 160 de puncte WTA se desfăşoară între 10 şi 17 septembrie la Centrul Naţional de Tenis Bucureşti.

Editor : Andreea Smerea