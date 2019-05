EXCLUSIV. Buzău - Primele imagini de la locul unde s-a prăbușit avionul. Echipa Digi24 a găsit partea din spate a aeronavei

Doi oameni de afaceri sunt victimele unui accident aviatic petrecut miercuri după-amiază în judeţul Buzău, în apropiere de vârful Nehoiu. Se aflau într-un avion de mici dimensiuni care plecase din Braşov şi urma să ajungă la Constanţa. Localnicii sunt cei care au sunat la 112. Un alt apel a fost făcut de echipa Digi24, care a găsit partea din spate a aparatului de zbor.

ACTUALIZARE. 8.00 Azi-noapte trupurile celor două persoane decedate au fost coborâte de pe munte de către personalul ISU Buzău și jandarmi. Cercetările se vor relua în cursul zilei de joi.

Echipa Digi24 a revenit, joi dimineață, la locul unde a găsit partea din spate a avionului. Anchetatorii vor cerceta cel mai probabil întreaga parte de pădure, care se află la 3-4 km de localitatea Nehoiașu, pentru că fragmente din aeronavă s-au împrăștiat pe o suprafață destul de mare.

Localnic: Am fost la niște iarbă și am auzit o bubuitură. Mi-a zis cineva de la magazin că s-a prăbușit un avion. Nu am crezut, am lăsat căruța și m-am suit călare pe cal și m-am dus acolo. Când am ajuns era poliția, jandarmeria, pompierii de la Nehoiu.

Localnică: Eu tăiam lemne acia și am auzit o huială mare și când m-am uitat la deal am văzut că era ceață și ploaie, venea ceva. Am zis s-a prăbușit ceva, un avion, copchilu cică: mamaie, eu mă duc repede acolo. S-a dus la deal, m-am dus și eu. E terminat avionul.

Localnică: Sunt numai fiare de la avion. Un avion de mici dimensiuni cu două persoane. Nicio șansă nu aveau. Au rămas ușile într-o parte, ferestrele într-o parte. Ei au rămas între fiare exact cu scaunele, sunt unul peste altul cum au fost scaunele prinse.

Pilotul şi o a doua persoană aflată la bordul aparatului de zbor şi-au pierdut viaţa în urma impactului. Cauza tragediei urmează să fie stabilită, dar e posibil ca vremea să fi fost un factor important.

Una dintre victimele accidentului aviatic din judeţul Buzău este un om de afaceri din Cluj, Mihai Covaciu, cu proiecte în domeniul imobiliar, în timp ce celălalt bărbat era din Constanţa, Liviu Bucăţică, fratele Corinei Martin, preşedinte al Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România. Ambii bărbaţi erau stabiliţi la Râşnov.