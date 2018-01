EXCLUSIV. Declarațiile primului om căruia i s-a destăinuit criminalul de la Titu

Imediat după ce și-a ucis fosta iubită într-un coafor de la Titu, bărbatul a sunat la 112 și s-a autodenunțat. Apoi a ieșit în stradă și s-a urcat într-un taxi. Șoferul care l-a dus la poliție a vorbit, în exclusivitate, pentru Digi24.

Jurnalist Digi24: Ce ați simțit când l-ați văzut?

Șofer: Nu am simțit nimic deosebit. Numai după ce s-a urcat, l-am văzut pătat de sânge și m-a rugat să-l duc la poliție. L-am întrebat și mi-a zis că și-a bătut soția.



-Ce a mai spus?

-Era un pic incoerent, agitat, nu prea am înțeles multe. Mi-a zis s-o iau pe un drum, eu nu am vrut că e interzis, a zis că de ce nu o iau pe unde zice el.



-V-a fost frică?

-Nu. De ce să-mi fie frică?



-De ce voia să meargă la poliție?

-Nu mi-a spus. Mi-a zis doar că și-a bătut soția și că vrea să meargă la poliție.



-Unde avea sange?

-Avea pe mâna dreaptă, cred că era și lovit puțin și pete pe pantaloni și geacă



-L-ați întrebat de ce a făcut asta?

-Nu l-am întrebat de ce a făcut pentru că a fost timpul foarte scurt și să ajung cât mai repede.



-V-ați gândit că a omorât pe cineva?

-Nu m-am gândit pentru că îl cunoșteam, l-am mai avut client și nu-l credeam în stare de așa ceva, fiind și militar.



-L-ați avut în subordine într-o perioadă?

-Mai demult. Nu eu personal.



-Ce știți despre el?

-Era un băiat ok, la locul lui.



-Cât a durat conversația?

-Foarte puțin, sediul poliției fiind foarte aproape. 2 minute.



-La final ce a spus?

-Nu mi-a spus. Era incoerent. Dacă mi-a plătit, unde sunt banii, de ce nu o iei pe aici. L-am dus în fața sediului poliției și a sărit din mașina, am văzut că a intrat în sediul poliției.



-A plătit?

-Mai era vorba de achitat când l-am vazut în ce hal este? Nu. A sărit din mașină. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva. Am crezut că e urmărit de cineva.