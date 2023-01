Femeie ucisă de câini în Sectorul 6. Ciucu dă vina pe ASPA, iar Autoritatea pentru Protecția Animalelor dă vina pe primar și poliție

La 24 de ore de când o femeie a murit sfâșiată de câini lângă Lacul Morii din Capitală, încă se caută vinovații. Instituțiile care ar fi putut și ar fi trebuit să evite o astfel de tragedie își pasează reciproc vina. Primarul sectorului 6 spune că vina este a Autorității pentru Protecția Animalelor Animalelor (ASPA). Într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu spune că Poliția Locală ar fi mers să rezolve problema în zonă dacă ar fi fost chemată de angajații de la Protecția Animalelor. De cealaltă parte, Autoritatea dă vina pe poliție și primărie.

ASPA, sau Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor este o instituție care se află în subordinea Primăriei Generale și ar trebui să ia câinii de pe stradă și să îi ducă în adăposturi.

Reprezentanții instituției spun că în ultimele 9 luni, ASPA a luat 120 de câini din zona Lacului Morii. Asta înseamnă unul la două zile. Autoritatea pentru Protecția Animalelor spune că a trimis nenumărate sesizări către Poliția Locală și că au fost ignorate.

De cealaltă parte, primarul sectorului 6 spune că ASPA nu și-a făcut treaba și că nu a organizat intervenții la care să cheme și Poliția Locală. Practic, primarul dă vina pe ASPA și Autoritatea pentru Protecția Animalelor dă vina pe primar.

Ciprian Ciucu a anunțat că o să facă cercetări și la Poliția Locală.

În ceea ce-i privește pe polițiștii locali, ei trebuie să meargă în casele oamenilor și să verifice dacă animalele sunt sterilizate. În caz contrar, proprietarii pot să fie amendați chiar și cu 10.000 de lei.

Și Poliția Română trebuie să se implice în problema câinilor maidanezi. Agenții și ofițerii pot să dea amenzi dacă oamenii nu își sterilizează animalele, dar ei se concentrează pe situații mai grave, în care animalele sunt abuzate sau bătute. În plus, Poliția Română mai are o problemă. Nu sunt suficienți polițiști angajați. În fiecare județ, Poliția Animalelor are la dispoziție între 5 și 10 polițiști.

Ciprian Ciucu: Am cunoscut-o pe Ana

''Nu mă spăl pe mâini! Nu m-am spălat niciodată pe mâini, cu atât mai puţin acum, cu moartea tragică, în condiţii înfiorătoare, a Anei Oroş Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar pe Lacul Morii, spre insulă. Ieşise la alergat. A participat şi la acţiunea de curăţenie, am igienizat împreună zona. Am discutat despre proiectele viitoare, până unde şi cum vom face cu viitorul parc. Vestea cumplită m-a dat peste cap, efectiv... nu am cuvinte'', a scris Ciucu pe Facebook.

El a anunţat că a fost demarată deja o anchetă internă la Poliţia Locală.

''Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere! Nu am ieşit public până acum deoarece am aşteptat să văd poziţia primarului general, cel care decide politicile ASPA, alocă bugete şi care este singurul care are instrumentele instituţionale să rezolve problema câinilor. Recunosc, aveam această aşteptare. În septembrie 2013, atunci când Ionuţ Anghel şi-a găsit sfârşitul în aceleaşi condiţii înfiorătoare, primarul general de atunci, Sorin Oprescu, şi-a asumat, cum era normal, serviciul de ecarisaj, ASPA etc. Primarul de Sector nu apare în nicio discuţie publică. De aici aşteptarea mea. Nu mai am aşteptări de la PMB. Lipsa de leadership, neasumarea, aruncarea responsabilităţilor în curtea altora sunt deja de notorietate'', afirmă Ciucu.

În opinia sa, politica ASPA este total greşită şi a dus la reapariţia câinilor pe străzi.

''În loc să adune câinii de pe străzi, ASPA face campanii de 'conştientizare'. Nu se mai eutanasiază de ani buni ceea ce face ca adăposturile să fie arhipline, condiţiile în care sunt ţinute animalele sunt proaste. Şi de aceea, resursele lor nu se duc la capturare, ci pe condiţii de cazare şi campanii de 'conştientizare' pe bani mulţi. Un fel de PR pe bani publici. Până la o analiză mai detaliată, se vede clar din bugetul lor că investesc în adăposturi şi alte servicii şi nu în capturare! De exemplu, au un singur colaborator care are abilitatea de a tranchiliza animalele. Despre ce vorbim? Despre incompetenţă şi iresponsabilitate. Bucureştiul este enorm, resursele lor pentru capturare sunt inexistente! (...) Sunt singura instituţie înfiinţată pentru acest scop şi doar cu acest scop. Schimbul kafkian de adrese cu poliţiile locale, pentru ca poliţia să amendeze proprietarii de câini necipaţi nu rezolvă problema. Asta poate face şi poliţia animalelor şi poliţia locală a municipiului Bucureşti'', este de părere primarul.

Soluţia pe care o oferă Ciucu este planificarea de acţiuni de amploare de prindere a câinilor fără stăpân, coordonate de un comandament.

''ASPA ar fi trebuit să organizeze acţiuni de prindere, punctuale, cu dată şi oră, să ceară sprijinul nostru, al colegilor lor, poliţia locală din subordinea lui Nicuşor Dan (nu vorbeşte nimeni despre ei, dar ai aceleaşi competenţe legale) şi a poliţiei MAI. Dar cum să planifice aşa ceva dacă ei nu au unde să mai ducă animalele? Aşa că această instituţie doar mimează că lucrează şi că face ceva pentru misiunea pentru care a fost înfiinţată. (...) ASPA are o singura misiune şi un buget mare, distribuit prost. Poliţiile Locale au zeci de misiuni şi de servit sute de mii de cetăţeni'', arată primarul.

Acesta a mai precizat că a solicitat CGMB să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA.

''Noi am demarat deja propria anchetă internă la Poliţia Locală! Nu fuge nimeni de răspundere! Eu nu fug de răspundere, niciodată nu voi fugi de răspundere!! Îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat, de acum înainte mă voi ocupa personal de acest subiect. În paralel solicit Consiliului General să facă o comisie care să evalueze activitatea ASPA! Lucrurile nu vor rămâne aşa, eu voi reveni pe acest subiect în câteva zile cu o dare de seamă'', a conchis primarul.

Editor : G.M.