Ana, în vârstă de 44 de ani, a murit sâmbătă după ce a fost atacată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii din București. Mai fusese atacată de câini, acum niciun an, în aceeași zonă, și a scăpat atunci cu viață doar datorită intervenției curajoase a altor sportivi, care treceau întâmplător prin zonă. Unul dintre ei a vorbit la Digi24 cum a salvat-o pe Ana în urmă cu un an, dar și cum au ignorat autoritățile incidentul.

Marius Neacșa spune că femeia a fost la un pas de moarte în urmă cu un an, când a fost atacată de câini pe același câmp. A suferit răni grave, însă a supraviețuit atacului. „A fost în aprilie anul trecut. Eram cu bicicleta cu încă un coleg. Am observat că era pe câmpul respectiv și în momentul în care a fost înconjurată de câini am alergat de pe bicicletă, am găsit o creangă pe jos, am alungat câinii respectivi. Colegul meu a sunat la 112, au venit echipajele, am scos-o de acolo, era foarte rănită. A venit Salvarea, a dus-o la spital. Ulterior, m-am întâlnit cu ea tot în zonă, alerga, mi-a arătat rezultatele operațiilor”, povestește martorul.

Marius Neacșa susține că incidentul a fost ignorat de autorități, deși a raportat, la doar câteva luni de la primul atac asupra Anei, că haitele de câini au revenit în zonă. „Exact în ziua în care s-a întâmplat evenimentul am fost sunați de Poliția Capitalei, am dat declarații și eu și colegul meu, iar domnul polițist ne-a promis ca pe viitor când avem astfel de situație să-l sunăm. Lucru pe care l-am făcut în septembrie anul trecut când acești câini au început să reapară, la fel, în haită. Răspunsul domnului polițist a fost cel puțin ciudat. A spus că nu e în jurisdicția lui, deși i-am spus că „dumneavoastră vă ocupați de caz, ar trebui să vă implicați”. Mi-a spus să sun la ASPA, am sunat și la ASPA. De la ASPA m-a contactat un domn să-i trimit poze, i-am trimis și lui aceste poze. Am încercat să-l sun pe polițist în aceeași zi fără rezultat”, a spus Marius Neacșa, în direct la Digi24.

Cine este Ana, femeia ucisă de câini lângă Lacul Morii

Ana Oroș Daraban avea 44 de ani, făcea parte dintr-un club al iubitorilor muntelui și era o apărătoare a animalelor. Născută în Baia Mare, ea locuia în București și lucra la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării. Era membru activ al Alpin Club Pro-Mont București, o organizație care are ca scop promovarea sporturilor montane. De asemenea, Ana era ambasador Roșia Montana Marathon din ianuarie 2014, când s-a alăturat echipei Pachamama România.

Ana a participat la organizarea unor proiecte și evenimente pentru promovarea drepturilor naturii în legislația națională și europeană, și educație pentru protecția mediului. Ea apare inclusiv într-un clip pentru promovarea Festivalului Viața Ver'de Bucureşti, un proiect sprijinit de Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 6.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anul trecut, Ana a mai fost atacată de câini tot în aceeași zonă, în timp ce făcea jogging. Atunci, ea a ajuns la spital cu răni grave. Polițiștii care au cercetat atunci incidentul au încercat să afle ai cui sunt câinii, dar ancheta nu a ajuns la o finalitate. Și reprezentanți de la Protecția Animalelor au venit în Sectorul 6 și au făcut verificări, dar tot fără rezultate concrete. Acum, va începe o nouă anchetă și vor fi audiați oamenii care locuiesc în zonă pentru a afla cine sunt proprietarii câinilor.

Editor : Loredana Bancas