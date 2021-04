Fiul lui Sever Mureșan a fost arestat pentru 30 de zile, după ce a lovit 12 mașini în Brașov

Adrien Stephane Mureșan, fiul fostului tenismen și om de afaceri Sever Mureșan, a fost arestat pentru 30 de zile, după ce în seara zilei de 14 aprilie a lovit, într-o parcare din Brașov, 12 maşini, anunță Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

„La data de 19 aprilie, bărbatul în vârstă de 31 ani, din municipiul Bucureşti, a fost reţinut pentru 24 ore de către poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov - Biroul Rutier. (...) Ulterior, la data de 20 aprilie, instanţa a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile", a precizat IPJ Braşov.

Adrien Stephane Mureșan, care s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor şi a alcoolului la volan, fără a avea permis, este cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe" şi "conducerea unui vehicul fără permis de conducere".

"Conducătorul auto nu a putut fi testat din punct de vedere al prezenţei alcoolului în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei şi a prezenţei de substanţe psihoactive în organism. Procedându-se la verificarea în baza de date a Poliţiei Române a documentelor personale şi ale vehiculului condus, cadrele de poliţie au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice", au precizat, în 15 aprilie, reprezentanţii IPJ Braşov.

