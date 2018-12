Imaginea dezastrului pe Autostrada Bucureşti - Piteşti după prima ninsoare

Era începutul anului şi premierul Viorica Dăncilă promitea de la tribuna parlamentului că mandatul său ne va aduce 350 de kilometri de autostrată. Anul acesta abia am adunat 60 de kilometri, dar mai adunăm ceva şi nu putem să trecem asta la capitolul realizări. E vorba despre kilometri de gropi pe care îi vedem in fiecare an pe drumurile din ţară.

Cine a trecut în ultimele zile pe Autostrada Bucureşti-Piteşti ştie despre ce vorbim. Din cauza gropilor adânci, se circulă cu dificultate pe o distanţă de 30 de kilometri, aproape de intrarea în capitală. O echipă Digi24 a filmat în zonă. La prima vedere, reprezentanţii Companiei de Drumuri nici măcar nu au avertizat şoferii. Cât despre reparaţii, cel mai probabil, vor fi făcute la primăvară, când vremea le va permite.

E nevoie de un simplu exerciţiu de imaginaţie, ca să realizăm cât de periculoase sunt aceste gropi, mai ales pe autostradă. Dacă nimeriţi un astfel de crater, la 130 de kilometri pe oră, şansele ca direcţia maşinii să fie afectată, sunt uriaşe. Pericolul poate fi mortal, spun specialiştii în siguranţă rutieră.

Domnul din imagini mai avea doar 30 de kilometri până în capitală. Spune că a observat târziu această zonă cu gropi şi a considerat că ar fi prea periculos să frâneze brusc pe autostradă. Aşa că tot ce i-a rămas a fost să scoată cricul şi să schimbe roata. Operaţiune la fel de periculoasă pe autostrăzile de la noi.

Am stat mai bine de o oră pe autostradă. În tot acest timp, nu a trecut niciun echipaj de poliţie, dar nici vreo maşină a firmei de pază angajate să raporteze astfel de probleme. Între timp, am observat mai multe tiruri şi autoturisme, care au scăpat de pană, dar, care vor avea cu siguranţă nevoie de reparaţii, la sistemul de direcţie.

În timp ce şoferii pierd timp şi bani, au de câştigat vulcanizările şi service-urile auto.

Lucian Cojocaru - manager vulcanizare: „E un barometru al stării drumului, în special al autostrăzii, mai ales în perioada iernii. Cum se topeşte zăpada, numărul creşte exponenţial în ceea ce priveşte penele, în special”.

Alin Şerbănescu - purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Nu ştiu dacă o să se intervină în perioada asta de coduri şi de zăpadă. Practic, dacă pui mixtura la rece, aia se ia odată cu zăpada şi cu gheaţa pe lamă.

Mixtura asta, tocmai pentru că se aplică iarna, nu e gândită să reziste foarte mult.

Măsuri se vor lua, adică nu le lăsăm aşa”.

În fiecare an, peste 40% dintre şoferii din România sunt nevoiţi să-şi ducă maşinile în service din cauza problemelor cauzate de calitatea proastă a drumurilor publice.

