Simona Halep a încheiat cu un zâmbet larg cel mai emoționant meci din viață. Campioana s-a căsătorit cu Toni Iuruc, omul de afaceri cu care are de doi ani o relație. Cununia și petrecerea au avut loc în clubul din Constanța în care s-au cunoscut, alături de familii și de 300 de invitați.

La miezul nopții, cerul a fost luminat de un spectacol de artificii care a marcat căsătoria Simonei Halep cu Toni Iuruc. Omul de afaceri o ceruse de soție pe sportivă în această vară. Simona va purta de acum numele Halep-Iuruc.

Ceremonia și petrecerea s-au desfășurat la un cunoscut club din Constanța, acolo unde mirii s-au cunoscut în urmă cu doi ani.

Stere Halep, tatăl Simonei Halep, le-a spus jurnaliștilor că are emoții, ca orice părinte. Întrebat ce le dorește Simonei și lui Toni acesta a răspuns: "Multă sănătate, că în rest au de toate".

Ilie Năstase, printre cei 300 de invitați de la nunta Simonei Halep

Simona Halep și Toni Iuruc au avut 300 de invitați: rude, prieteni și câteva dintre legedele sportului românesc. Printre aceștia, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu și Ilie Năstase.

Ilie Năstase: "M-a rugat să îi mai dau o rachetă de tenis, nu am avut timp să mă duc la București, dar îi dau. Sper să fie mai ușor decât un meci de tenis. Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de judecat tenis, să se focuseze, că mai are mulți ani de jucat tenis".

Și Florin Răducioiu, fost mare fotbalist, le-a fost alături mirilor: "Este cea mai mare sportivă a României, a făcut extraordinar de multe lucruri pentru tenisul românesc, eu mă închin în fața ei, o campioană a ambiției și determinării. Este un exemplu de urmat această fată extraordinară".

Pe rețelele de socializare au apărut imagini filmate în timpul petrecerii, cu proaspătul cuplu felicitat de părinți și ceilalți invitați.

Miercuri, Simona Halep, una dintre cele mai bune sportive ale tenisului mondial, a spus „da” în fața ofițerului stării civile. Halep s-a căsătorit civil cu Toni Iuruc, după o relație de mai bine de doi ani. Cei doi și-au unit destinele la Constanța.

Editor : A.A.