Incendiu la Spitalul din Piatra Neamț. Filmul unei noi tragedii care trezește amintiri urâte

Tragedie de proporții, sâmbătă seara, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț. 10 pacienți cu COVID, aflați în stare foarte gravă, intubați, au murit într-un incendiu devastator, care ne aduce aminte de alte două cazuri cutremurătoare: incendiul de la Maternitatea Giulești, din august 2010, și cel de la clubul Colectiv, din 2015, când peste 60 de tineri au murit.

Medicul de gardă de la Piatra Neamț a intrat pur și simplu în flăcări pentru a-i salva pe bolnavi. Acum, chiar el are nevoie de ajutor, după ce a suferit arsuri grave. În cursul nopții a fost adus cu avionul în Capitală pentru a fi transferat în Belgia, la un spital care este pregătit deja să îl primească. Are arsuri pe 40 la sută din suprafața corpului, dar mai ales la membrele superioare rănile sunt grave.

Pacienții pe care a reușit să-i salveze au fost mutați azi-noapte la Iași.

La București s-a format o celulă de criză, iar la Piatra Neamț s-a deschis o anchetă penală și se fac cercetări pentru a stabili exact ce a provocat această nouă tragedie care îndoliază România.

Pacienți fără nicio șansă de salvare

Sâmbătă, ora 19:00. Un apel la 112 anunță un incendiu la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensivă.

Iadul de foc de la Secția de Terapie Intensivă, aflată la etajul al doilea al spitalului, a izbucnit undeva, după ora 18:30. Intubați și în stare gravă, pacienții n-au avut nicio șansă să fugă din calea flăcărilor. Opt dintre ei au murit acolo, iar alți doi în timp ce erau transferați în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului.

Sosesc pompierii. Flăcările ajungeau până la etajul de deasupra

Pompierii au sosit repede, în cinci minute de la apel. Accesul le-a fost îngreunat de mașinile care erau parcate pe alei. Au acționat și din interior, și din exterior, cu ajutorul unei autoscări. Înăuntru au pătruns cu echipamente speciale. La început au venit 5 autospeciale și până la stingerea incendiului - care a durat 20 de minute - erau deja la fața locului 35 de mijloace de intervenție.

„Colegii au găsit într-un salon un incendiu care se manifesta cu flacără deschisă și degajare mare de fum”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ISU Neamț.

Era fum mult, negru, iar martorii povestesc că flăcările ieșeau pe geam până spre etajul superior.

Cadrele medicale, primii salvatori

Salonul era unul dintre cele două de terapie intensivă, unde erau internați 16 pacienți. Toți intubați și toți cu același diagnostic: COVID-19. Primele care au intervenit să îi salveze au fost chiar cadrele medicale.

Medicul anestezist care era de gardă și câteva asistente au făcut tot ce au putut pentru a-și salva pacienți. Au încercat să-i ia pe brațe, pentru că nu se puteau mișca. Combinezoanele de plastic ale cadrelor medicale s-au topit însă pur și simplu.

„S-a încercat în primul rând salvarea pacienților, însă trebuie să înțelegem și specificul acestor pacienți, mulți dintre ei intubați, pe secția ATI, toți pozitivi COVID”, a declarat Lucian Micu, managerul Spitalului Județean Piatra Neamț.

Opt dintre acești pacienți au murit în flăcări. Alți doi au decedat, câteva zeci de minute mai târziu, la Unitatea de Primiri Urgențe.

Primarul: Un „Colectiv!”

„Eu am urcat la un moment dat pentru a vedea efectul, ce s-a întâmplat acolo, să înțeleg și eu cât de gravă este situația. Trist, un peisaj.... un COLECTIV, nu am alte cuvinte, o tragedie, chiar am văzut și un domn care își recunoștea mama, a venit și el după incendiu”, a povestit la Digi24 primarul municipiului, Andrei Carabelea.

În disperarea de a-și salva pacienții, medicul de gardă a suferit arsuri pe 40% din corp. Un alt doctor și două asistente au arsuri de gradul 1 și 2.

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a ajuns de urgență, sâmbătă seara, la Piatra Neamț.

„Un eveniment tragic, aici, la Piatra Neamt, incendiu în secția ATI, 10 decese în rândul pacienților, un medic cu arsuri de 40%, alte trei persoane din aparatul medical cu arsuri de gradul 1 si 2, dar pe suprafață limitată, care nu necesită internare”, a anunțat ministrul primele date ale tragediei.

Deficiențe grave la spital în privința securității la incendiu

Potrivit Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, unitatea sanitară din Piatra Neamț nici măcar nu era acreditată.

„Partea proastă este că spitalul nu a intrat în ciclul actual de acreditare, el este vizat abia pentru anul viitor pentru acreditare, dar de la ultima acreditare, noi ne-am uitat rapid, așa, peste niște rezultate și tocmai în zona unde instituția trebuia să asigure siguranță personalului și pacienților într-un plan de prevenire a incendiilor și evacuarea acestora, are patru indicatori cu neconformități, respectiv nu aveau responsabil pentru prevenirea incendiilor nominalizat pentru fiecare secție, nu aveau responsabil de intervenție în caz de incendiu declanșat, nu aveau program de instruire, la ultima evaluare cam așa se prezentau, din păcate. În secția ATI ai curent electric și sursă de oxigen, iar oxigenul în contact cu orice sursă de flacără sau cu grăsime explodează”, a declarat la Digi24 Marius Filip, director ANMCS.

Ce se întâmplă cu supraviețuitorii

Cei șase pacienți care au scăpat cu viață din iadul de la ATI au fost transferați la Spitalul Modular din Lețcani, județul Iași. Pentru a-i prelua, 4 autospeciale cu personal medical au mers sâmbătă seară la Piatra Neamț.

„Două de victime multiple, două de terapie intensivă și mai avem pregătită una de la Spitalul Militar, care va fi disponibilă. Evident, personalul, care este mobilizat de acasă, pe care îl organizăm acum, și medicii din specialitățile de chirurgie plastică și ATI care se vor organiza aici, la Iași, în așteptarea pacienților”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Medicul de gardă rănit în incendiul de la Iași a fost transportat azi-noapte cu avionul la București pentru o primă evaluare. Ulterior acesta a fost transferat în Belgia.

