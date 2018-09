Iohannis, răspuns la întrebări legate de Guvern: Curăţenia este necesară mai în profunzime

Preşedintele Klaus Iohannis a strâns azi gunoaie alături de voluntari. Şeful statului a participat la o campanie de ecologizare ce a avut loc în Pădurea Cernica, de lângă Capitală. El a venit la această acţiune pe bicicletă şi a adunat de pe jos hârtii şi sticle goale. Președintele a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor pe teme politice, însă a precizat că ”în general curăţenia este necesară mai în profunzime”.

Preşedintele a apreciat faptul că, în cei şase ani de când a început campania de curăţenie, au fost mobilizaţi aproape un milion şi jumătate de voluntari.

”De ce facem aceste lucruri? Avem o ţară extraordinar de frumoasă. Din păcate, mulţi consideră că natura este un fel de groapă de gunoi. Noi, ceilalţi, care înţelegem că natura trebuie păstrată, îngrijită, venim şi strângem gunoaiele. Este deosebit de important să înţelegem că natura trebuie păstrată curată, mediul trebuie păstrat curat şi până nu înţeleg toţi să nu mai aruncăm tot felul de gunoaie în natură e bine să dăm astfel de exemple. Sper ca în ziua cheie, pe 15 septembrie, să fie foarte, foarte mulţi români care participă în calitate de voluntari la Let's Do it Romania. Vă invit pe toţi să participaţi, este o acţiune pentru România, pentru mediu curat, pentru o natură curată şi cred că prin astfel de acţiuni dăm şi un exemplu bun pentru generaţiile de copii. Am constatat şi atunci când am fost dascăl că tinerii sunt foarte deschişi pentru astfel de acţiuni”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat cum comentează refuzul premierului de a fi prezentă la discuția despre rectificarea bugetară, președintele a răspuns: „Nici asta nu vreau să discutăm astăzi, dar cred că în general curăţenia este necesară mai în profunzime”.

GALERIE FOTO: Inquam Photos / George Calin

Campania este un apel de mobilizare pentru sâmbătă, când are loc o campanie mai amplă de ecologizare. Evenimentul are loc la nivel internaţional, iar organizatorii se aşteaptă să participe aproximativ 5% din populația Globului, ceea ce ar reprezenta un record mondial.

