Bogdan Licu, la Secția specială: Vreau să aflu motivația pentru care i s-a reținut pașaportul Sorinei

Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție că a venit să i se spună care sunt motivele pentru care procurorii au reținut pașaportul Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Aramă.

"Am venit să am o discuție cu colegii de la Secția de investigare a infracțiunilor în justiție. Voiam să fac acest lucru mai demult, dar având în vedere acțiunile pe care le-am introdus în cazul Sorina. (...) având o sentință definitivă, m-am gândit să am o discuție. Voi pune niște întrebări vizavi de reținerea pașaportului. Nu pot să vă raspund la această întrebare, nu am discutat nici cu procurorii din cadrul secției ( în ceea ce privește reținerea pașaportului, dacă este o măsură abuzivă - n.r.). Vreau să aflu motivația pentru care i s-a reținut pașaportul. Am venit eu aici, pentru că ei sunt mai mulți și eu sunt unul singur", a declarat Bogdan Licu, la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ).

Procurorul general a spus că niciodată nu a intervenit într-o anchetă și tot timpul a spus "că niciun procuror șef din această țară nu are dreptul să ceară unui coleg sau subordonat și să îi indice ce să facă într-un dosar".

"În același timp, orice șef din țara asta, pe aria lui de competență, este obligat să știe ce dosare sunt în lucru și ce fac colegii lui în aceste dosare. Mă aștept la o deschidere din partea colegilor de la Secția specială, am mai avut o discuție, am mai spus o dată și o să o repet, ca această secție este parte componentă a Ministerului Public și sunt niște probleme legislative. Am atacat la CCR sintagma procuror ierarhic superior, care te-ar duce cu gândul ca prin procuror ierarhic superior, în ceea ce privește secția înseamnă procuror șef al acestei secții, aici s-ar opri ierarhia. Nu este așa. Constituția spune clar cum este organizat Ministerul Public", a completat Bogdan Licu.

Pe de altă parte, Judecătoria Slatina a amânat pentru 18 iulie decizia care stabileşte dacă Sorina, fetița din Baia de Aramă, poate părăsi țara împreună cu familia de români stabiliți în Statele Unite ale Americii, care a adoptat-o. Judecătoria Slatina este a cincea instanță chemată să soluționeze ordonanța președințială, după Judecătoria Drobeta Turnu Severin, Tribunalul Mehedinți, Curtea de Apel Craiova și Tribunalul Olt. Procurorul general al Parchetului General, Bogdan Licu, a solicitat ordonanţă preşedinţială privind interzicerea părăsirii teritoriului României de către Sorina.

Joi, magistrații Curții de Apel Craiova au respins cererea lui Bogdan Licu de revizuire a adopției internaționale în cazul Sorinei, astfel că decizia inițială, prin care s-a încuviințat adopția internațională rămâne valabilă.