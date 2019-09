Codruţa Kovesi, reacţie la Digi24 după votul din Consiliul UE pentru funcția de procuror-șef european

Laura Codruţa Kovesi a declarat la Digi24, după ce Consiliul Uniunii Europene a votat pentru numirea sa în funcția de procuror șef european, că este o reuşită a tuturor românilor care au susţinut lupta anticorupţie.

„E un pas important în procedură, va trebui să aşteptăm decizia oficială. Privind votul de azi e o recunoaştere a activităţii depuse de tot sistemul de justiţie, o reuşită a tuturor românilor care au susţinut lupta anticorupţie. A contat şi că am obţinut primul loc dupa interviul tehnic.

Acest vot e de încredere, de susţinere a unei societăţi care a susţinut valorile europene.

Sper ca această numire, dacă se va finaliza, să reprezinte pentru toţi procurorii şi judecătorii români o motivare să sprijine lupta anticorupţie. Să lştie că profesionalismul şi consecvenţa sunt singurele importante când vrei să reuşeşti”, a spus Kovesi.

Întrebată în legătură cu suspiciunile şi acuzele la care se referă Viorica Dăncilă, Kovesi a răsăuns: „Aş vrea să nu intru în dialog cu niciun politician. Nu comentez ce spun politicienii, nu am răspuns, nu o s-o fac nici acum. Am văzut că a fost o discuţie cu privire la votul pe care România l-ar fi dat sau nu l-ar fi dat împotrivă, nu am nicio informaţie oficială. Importantă a fost susţinerea a mii şi mii de oameni din România, care m-au susţinut în această procedură plină de obstacole. Din acest punct de vedere, România m-a susţinut.

Cu privire la acuzaţiile asupra mea, cred că sunt lămurite, am decizii definitive, şi în dosarul penal şi acţiuni disciplinare.

E o zi prea frumoasă pentru justiţia din România să intru în dezbateri cu politicienii. Când a fost nevoie de dialog, l-am purtat cu persoana în cauză, fiecare îşi exercită atribuţiile cum crede de cuviinţă şi conform legii".

Totodată, ea spus că nu a discutat nici cu preşeditele, nici cu premeirul, nici cu ambasadorul României în legătură cu voturile.

Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef european. Kovesi este prima persoană care va ocupa această funcție, nou înființată. Urmează și un vot în Consiliul European, dar acesta este o formalitate, numirea lui Kovesi în funcție este deja o certitudine. Votul a fost covârșitor în favoarea Laurei Codruța Kovesi, cu 17 pentru dintr-un total de 22.

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, anunțase miercuri seară ideea că Guvernul nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, precizând că, joi, ambasadorul României la Uniunea Europeană va vota împotriva fostului procuror-șef DNA.

Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis i-a cerut ambasadorului României la UE, Luminița Odobescu, să voteze pentru desemnarea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Ambasadorul s-a conformat solicitării șefului statului, după ce Viorica Dăncilă anunțase miercuri seară că România, prin Luminița Odobescu, votează împotrivă.