Confuzie la condamnarea lui S. Oprescu. Deşi a citit 4 ani şi 4 luni, judecătoarea i-a dat, de fapt, mai mulţi ani de închisoare

Confuzie la condamnarea fostului primar general Sorin Oprescu. Deşi a scris într-un document oficial, citit în sala de judecată, că pedeapsa este de 4 ani şi 4 luni, judecătoarea i-a dat fostului edil 5 ani şi 4 luni de închisoare.

FOTO: Agerpres

Eroarea a apărut la calcularea unui spor de pedeapsă şi va fi corectată mâine.

Judecătoarea Iosefina Pârvu de la Tribunalul Bucureşti a făcut o eroare materială în decizia de condamnare a fostului primar al Capitalei Sorin Oprescu.



Sorin Oprescu a fost condamnat luni pentru mai multe infracţiuni: 4 ani pentru luare de mită, 1 an pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi 3 ani pentru abuz în serviciu, el fiind achitat pentru spălare de bani.



La pedeapsa cea mai mare, de 4 ani, ar fi trebuit adăugat un spor de o treime din celelalte pedepse (1 an şi 4 luni), condamnarea finală trebuind să fie 5 ani şi 4 luni închisoare, şi nu 4 ani şi 4 luni, cum apare în decizie.



"În baza art. 39 alin 1 lit. b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa de 4 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an şi 4 luni. În final, inculpatul executa pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare", se arată în decizia care conţine eroarea.



Pe 20 noiembrie 2015, Sorin Oprescu a fost trimis în judecată alături de mai multe persoane, printre care Bogdan Popa - director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti şi ulterior al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Mircea Octavian Constantinescu - directorul Direcţiei economice din Primăria Generală, Florin Şupeală - director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti, Claudiu Bengalici - administrator al unei societăţi comerciale, Cristian Stanca - fost şofer al lui Oprescu şi Ruxandra Avasiloae - director general al Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti.



Potrivit DNA, de la finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus un grup infracţional organizat, constituit de directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Bogdan Cornel Popa, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipalităţii.



Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuinţa sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, bani care ar fi provenit, conform DNA, din acte de corupţie.

