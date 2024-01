Cristi Danileț, la ultima ședință de judecată: „Plec cu sentimentul datoriei împlinite”. Magistratul s-a pensionat la 48 de ani

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat, miercuri seară, că a condus ultima şedinţă de judecată, după ce a luat decizia de a se pensiona. „Plec din această profesie convins că nu puteam să fac mai mult pentru independenţa justiţiei, demnitatea magistraţilor, aplicarea corectă a legii pentru cetăţean”, a scris Danileț pe o rețea socială, transmite News.ro.

„Azi, am avut parte de un moment unic în viaţă: am condus ultima şedinţă de judecată, am luat ultima decizie judiciară, am rezolvat ultimul dosar penal şi am purtat pentru ultima dată roba, în mod oficial. Colegii din Tribunalul Cluj, judecători, grefieri şi procurori mi-au făcut onoarea de a asista la ultimul proces unde am condus şedinţa de judecată. Am avut ocazia să le vorbesc din suflet despre demnitate. Plec din această profesie convins că nu puteam să fac mai mult pentru independenţa justiţiei, demnitatea magistraţilor, aplicarea corectă a legii pentru cetăţean”, a scris, pe Facebook, Cristi Danileţ.

El a adăugat că a încercat să fie un profesionist în toate situaţiile în care s-a aflat în sala de judecată.

„Am respectat magistraţii, am ţinut la grefieri, am considerat avocaţii drept colegi. Am tratat cu omenie părţile implicate în dosare. Am colaborat corect cu instituţiile statului. Am pregătit la Facultate şi la INM sute de studenţi şi tineri magistraţi care în prezent îmi sunt colegi. Voi continua cu educarea tinerei generaţii în siritul legalităţii şi a dreptăţii. Sper să vină în sistemul de justiţie oameni mai buni şi mai competenţi, care să aducă un plus-valoare societăţii, să promoveze drepturile omului şi să susţină statul de drept. Plec cu sentimentul datoriei împlinite”, a conchis Danileţ.

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat, în 5 ianuarie, că se pensionează. „După 25 de ani, mă opresc cu activitatea în magistratură”, arăta el, menţionând că se va concentra pe educaţia juridică, inclusiv pentru adulţi.

El a invocat faptul că făcea naveta de la Oradea la Cluj-Napoca, iar solicitările sale de a fi transferat de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Bihor nu au fost soluţionate. El a menţionat şi acţiunile declanşate de Inspecţia Judiciară împotriva sa, dar şi faptul că sunt condiţii mai bune pentru magistraţii care se retrag din activitate.

