CSM a decis: Procurorul care a luat-o cu forța pe Sorina de la asistenţii maternali rămâne în funcţie

CSM a respins cererea de suspendare a procuroarei Maria Pițurcă, cea care a luat-o pe sus pe Sorina, fetiţa din Baia de Aramă, atunci când s-a încercat luarea sa de la familia de asistenți maternali.

Inspecția Judiciară a cerut ca procurorul Maria Antoaneta Pițurcă, de la Parchetul Curţii de Apel Craiova, să fie cercetat disciplinar, dar și suspendat din funcție până la încheierea anchetei. De altfel, magistratul a dat explicații, miercuri, în fața colegilor ei de la CSM. Înainte de audiere, a făcut un gest nepotrivit la adresa jurnaliştilor.

Pe de altă parte, procuroarea Maria Antoaneta Piţurcă este urmărită penal, conform informațiilor Digi24. Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție ar fi demarat urmărirea penală pe numele procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

De unde a pornit scandalul

Procurorul Maria Piţurcă, care a participat la preluarea fetiţei de 8 ani din Mehedinţi, ar fi tras de copil în timpul intervenţiei şi a încercat să o ia în braţe. „Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu ... Am încercat să-l iau în braţe. Am reuşit să o iau în braţe şi am dus-o în braţe la tată. Nu s-a mai filmat. Şi ea va fi oricum examinată fizic şi vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deţinere ilegală a acestui copil”, a explicat Maria Piţurcă.

Pe 2 iulie, Inspecţia Judiciară anunța că a început cercetarea disciplinară faţă de procurorul Maria Piţurcă, care a intervenit în cazul fetiţei din Mehedinţi, şi că propune suspendarea sa până la finalizarea anchetei. Piţurcă este cercetată pentru manifestări ce dăunează prestigiului justiţiei. „Există indicii cu privire la săvârşirea abaterilor disciplinare constând în „manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” şi respectiv „exercitare a funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”, se arată într-un comunicat de presă al Inspecţiei Judiciare.

Citiți și:

Tatăl adoptiv al Sorinei: Olguţa Vasilescu ştia de acest caz, a intervenit personal la Consiliul Judeţean Mehedinţi

Mama adoptivă a Sorinei, la Digi24, despre imaginile cu fetița scoasă din casă: „O situație nefericită care putea fi evitată”

Cazul fetiței din Baia de Aramă adoptată de o familie din America, explicat. De unde a plecat totul