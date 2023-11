CSM îl acuză pe liderul USR, Cătălin Drulă, că a încălcat independența procurorilor DNA

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, marţi, în unanimitate, încălcarea independenţei procurorilor DNA, în urma declaraţiilor făcute de șeful USR, Cătălin Drulă, în legătură cu instrumentarea dosarului privind achiziţia de vaccinuri anti-COVID. Drulă a declarat că dosarul făcut de DNA este "cel mai mare malpraxis judiciar", fiind "un atac politic" al procurorilor anticorupţie.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila încălcare a independenţei procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în raport cu afirmaţiile formulate de liderii unui partid politic cu privire la instrumentarea unui dosar penal de către parchetul anticorupţie, în cadrul căruia s-a impus formularea unor solicitări de ridicare a imunităţii faţă de foşti membri ai Guvernului României, au transmis procurorii într-un comunicat, citat de Agerpres.



Sursa citată arată că, marţi, Secţia pentru procurori, în unanimitate, a constatat încălcarea independenţei procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în raport cu afirmaţiile formulate, în sensul ca dosarul instrumentat de DNA este "cel mai mare malpraxis judiciar", fiind "un atac politic" al procurorilor anticorupţie.



"Secţia pentru procurori, respectând dreptul la opinie al fiecărui cetăţean, reiterează în mod categoric că activitatea de urmărire penală se desfăşoară numai de către organele abilitate în drept, în cadrul legal incident, precum şi cu respectarea independenţei procurorilor în privinţa soluţiilor adoptate în cauzele penale pe care le soluţionează şi a separaţiei puterilor în stat", se precizează în comunicat.



Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat luni că dosarul privind achiziţia de vaccinuri este "cel mai mare malpraxis judiciar" pe care l-a văzut de când a intrat în politică.



El a menţionat că dosarul reprezintă "un atac politic" la Opoziţie şi a precizat că Vlad Voiculescu va rămâne pe lista de candidaţi ai USR pentru alegerile europarlamentare.



"Nu se potriveşte nimic în această poveste. Este cel mai mare malpraxis judiciar pe care l-am văzut de când sunt în politică. E un dosar - nu înţeleg de unde vine, am nişte bănuieli, despre unele dintre ele a scris şi presa. Înţeleg că domnul procuror de acolo are convingeri antivacciniste. Înţeleg că domnul Bologa, care a fost şeful DNA şi nu a fost destul de comod cu actuala Putere, a fost schimbat pentru că i s-a părut că acest dosar nu are structură, nu se susţine", a spus Drulă, pentru B1Tv.

