De ce se grăbește Tudorel Toader cu OUG privind revizuirea sentințelor. Explicația lui Liviu Avram

Liviu Avram, redactor șef adjunct al Adevărul, a explicat la Digi24 de ce ministrul justiției, Tudorel Toader, ia în considerare să apeleze la Ordonanță de urgență pentru ca persoanele care cred că au fost condamnate în baza interceptărilor ilegale sau a protocoalelor cu SRI să poată cere revizuirea sentinţei. „Riscul este că foarte multe dosare grave vor fi puse în discuție, ceea ce mi se pare un lucru extrem de grav”, menționează jurnalistul.

„Este straniu că Tudorel Toader apelează la OUG, câtă vreme modificările aduse Codului de Procedura Penală conțin o prevedere exact în sensul celor spuse de Toader.



Prin urmare, este o chestiune de săptămâni până când acele prevederi vor întra în vigoare, caz care ridică mari semne de întrebare, de ce ar fi nevoie de o OUG.



Cred că Tudorel Toader și-a dat seama că o asemenea prevedere nu este constituțională, pentru că ar însemna aplicarea retroactivă a unei decizii a CCR în condițiile în care Constituția spune că acestea se aplică pentru viitor.

Dacă ne amintim, la începutul anului 2016, CCR a spus că SRI nu are ce căută în interceptări efectuate în dosare penale, ori, Tudorel Toader vrea să aplice această prevedere și dosarelor născute înainte de decizia CCR. Ca să facă acest lucru, trebuie să o pui într-o lege, atacabilă la CCR, care nu va avea ce face decât să spună că o asemenea prevedere este neconstituțională, că se aplică retroactiv o decizie. Or, dacă dă OUG, aceasta întră în vigoare imediat, își produce efecte și eventual legea de aprobare a OUG ar putea fi declarată neconstituțională, problema e că fiind o OUG în materie penală, ea va opera ca lege penală mai favorabilă, indiferent ce decide apoi CCR.

Deci, toți infractorii condamnați deja, SRI a fost folosit masiv în dosare DIICOT unde avem crimă organizată, mare criminalitate, toți aceștia primesc prin OUG a lui Toader dreptul de a-și revizui dosarul, chiar dacă ordonanța este declarată neconstituțională și cred că aici este logică pentru care Tudorel Toader apelează la OUG”, explică jurnalistul.

„Riscul este că foarte multe dosare grave, nu folosești interceptări într-un furt mărunt, interceptările au fost folosite în traficul de persoane, etc, toate aceste dosare vor fi puse în discuție, ceea ce mi se pare un lucru extrem de grav și mai e un element. Cine a decis că protocoalele și interceptările sunt ilegale? Nimeni. E o discuție în spațiul public. Ok, ziariștii spun că e ceva în neregulă, dar nu e suficient, trebuie să existe o instanța care să decidă că aceste protocoale sunt ilegale, eu am dubii că va fi cineva.

Interceptările la vremea lor au fost legale, pentru că instanța le-a verificat, inculpații le-au contestat, ce s-a întâmplat după 2016 este altceva, ce a fost până în 2016 nu este ilegal pentru că a fost folosit că proba”, a adăugat Liviu Avram, redactor șef adjunct al Adevărul.



Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri seară, că va propune premierului adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă prin care persoanele care cred ca au fost condamnate în baza interceptărilor sau a protocoalelor cu SRI să poată cere revizuirea sentinţei. El a spus că o astfel de ordonanţă va fi dată "într-un timp scurt, imediat ce se termină concediile", iar prin aceasta îi va fi dată încredere românului că "justiţia se înfăptuieşte aşa cum cere Constituţia".

