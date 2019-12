Deputatul PSD Florin Tripa, după audierea de la DNA Timișoara: Am calitatea de suspect

Florin Tripa, deputat PSD de Arad, a declarat, luni, la ieşirea de la audieri din sediul DNA Timişoara, că are calitatea de suspect de trafic de influenţă în legătură cu angajarea unei persoane la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Timişoara.

„Am stat la audieri circa 20 de minute. Procurorii DNA mi-au transmis că am calitatea de suspect pentru trafic de influenţă. Ei spun că am intervenit pentru angajarea unei persoane la DRDP, dar nu am legătură cu acea persoană. O cunosc, dar nici nu ştiu pe ce funcţie a fost pusă. Nu am încălcat legea niciodată, chiar am fost atent la asta, pentru că nu vreau să încalc legea”, a spus Florin Tripa, potrivit Agerpres.

În legătură cu prezenţa procurorilor DNA la ora 6:00 la domiciliul său, el a precizat: „Nu eram acasă, eram în aeroport. M-a sunat soţia să îmi spună, iar eu m-am prezentat imediat la DNA Timişoara. Precizez că acasă la mine nu a avut loc nicio percheziţie”.

Anterior, el declarase că procurorii „au venit la 6 dimineața, mi-au speriat copilul. Au spart ușa... (Reporter: Au spart ușa?) Nu, la figurat.”

Agerpres informează, citând surse din rândul anchetatorilor, că persoana pentru care ar fi intervenit Tripa este Mircea Lucaciu, numit la conducerea Departamentului Venituri din cadrul DRDP Timişoara.

La ora transmiterii acestei ştiri, procurori ai DNA se află în continuare în sediul PSD Arad.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au confirmat, luni, efectuarea a cinci percheziţii, în judeţele Timiş şi Arad, la sediile unor instituţii publice şi la un partid politic, într-un dosar ce vizează fapte de corupţie săvârşite în perioada 2016 - 2019.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie săvârşite în perioada 2016 - 2019.

Mai exact, ar fi fost vorba de șpăgi date la Vama Nădlac 2 în cazul TIR-urilor care aveau nereguli la ieșirea din țară.