CSM a admis cererea de apărare a independenței justiției, după o ședință cu discuții aprinse

Cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar faţă de atacurile venite de la politicieni, semnată de peste o mie de magistraţi, a fost admisă. Solicitarea a generat discuţii aprinse, miercuri, în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.

ACTUALIZARE. Consiliul Superior al Magistraturii a decis să apere independenţa justiţiei faţă de acuzaţiile aduse sistemului judiciar la mitingul împotriva abuzurilor, de luna trecută. După dezbateri aprinse, CSM a admis solicitarea făcută de o asociaţie de magistraţi şi asumată de mai bine de o mie de judecători şi procurori.

„Discursul public a ajuns la cote alarmante şi nu credeam că voi trăi să văd astfel de raportări la sistemul judiciar. Mi se pare absolut incredibil să arunci asupra întregului sistem judiciar o suspiciune de a fi abuziv”, a spus, la începutul discuţiilor, judecătorul Bogdan Mateescu.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a ridicat, la rândul său, problema atitudinii pe care reprezentanţii puterii executive o au faţă de cei ai puterii legislative.

„Aş vrea şi eu să sfârşesc apoteotic prin a pune o întrebare retorică: dacă un judecător şi-ar permite să adreseze la adresa unui politician invectivele pe care ei le adresează magistraţilor, oare ce s-ar întâmpla? Nu aştept răspuns”, a spus Cristina Tarcea.

În replică, Victor Alistar, reprezentant al societăţii civile în CSM, a susţinut că au existat şi cazuri în care unii magistraţi au lansat atacuri la adresa clasei politice.

„E adevărat că acolo unde au fost acuzate abuzuri, s-au folosit şi licenţe de limbaj. Dar oare licenţe de limbaj nu ar trebui Consiliul să sancţioneze şi cu privire la magistraţi? Şi mă întorc la întrebarea retorică a colegei mele: ce s-ar întâmpla dacă un magistrat şi-ar permite să aducă invective? Păi să ne amintim că avem, de asemenea, magistraţi care au spus că discutăm de penali de rang înalt, vorbind de o întreagă comisie a Parlamentului”, a spus Alistar.

Reprezentantul societăţii civile în CSM a mai spus că nu ar trebui scoase din context anumite fraze care ar putea deranja, referindu-se la discursurile de la mitingul PSD.

„Care a fost per total discursul incriminat? Nu putem scoate din context o propopoziţie fără să observăm că s-a cerut o justiţie independentă, neafectată de protocoale, că s-a solicitat o justiţie dreaptă şi echilibrată. E adevărat că acolo unde au fost interpretate subiectiv presupuse abuzuri au fost folosite licenţe de limbaj, dar este chemat consiliul să critice acest lucru sau să analizeze discursul per ansamblu? Trebuie să avem un echilibru. Eu cred că până nu lămurim povestea cu contextul discursului, nu doar propoziţia care ne deranjează, să nu ne grăbim să ne antepronunţăm pe o chestiune generică. S-ar impune cel puţin o amânare”, a spus el.

Invocarea protocoalelor în contextul afectării justiţiei prin unele discursuri politice i-a deranjat pe unii membri ai CSM. Astfel, procurorul general Augustin Lazăr i-a cerut lui Alistar să nu mai facă politică în cadrul Consiliului şi să nu mai facă referire la protocoalele secrete înainte ca instituţiile competente să se pronunţe asupra lor.

„Despre protocoale? Sunt proceduri în curs, eu zic că chiar şi un membru CSM trebuie să aibă răbdare să se dea o soluţie. După ce aceste soluţii se vor da, vom vedea ce se face în continuare. Îndemn la decenţă şi să nu facem politică în cadrul CSM. Îl aud pe domnul Alistar că abate tot timpul către Parlament. Aici suntem jurişiti, trebuie să punem probleme juridice. Faceţi trimitere la Parlament fără să vă gândiţi că este o procedură în curs. Faceţi politică!”, a spus Lazăr.

Procurorul general a comentat şi mitingul PSD organizat la începutul lunii iunie, spunând că nu a mai văzut să fie convocată o adunare publică pentru a identifica justiţia cu un inamic.

„Nu am mai văzut niciodată o adunare publică să fie convocată pentru a identifica justiţia cu un inamic, cu un stat paralel ilegal. Nu am mai văzut o ameninţare a distrugerii acestui presupus inamic. CSM, în calitate de garant, dă un semnal magistraţilor că sunt sub o cupolă protectoare. Lucrurile sunt simple”, a explicat Augustin Lazăr.

CSM a discutat în şedinţa de miercuri o cerere de apărare a independenţei sistemului judiciar, după ce peste o mie de magistraţi au sesizat Consiliul, invocând atacurile la adresa justiţiei din discursurile de la mitingul PSD, precum şi declaraţiile lui Liviu Dragnea, care spunea, referindu-se la plângerea formulată de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă, că speră ca niciun procuror „să nu rişte atât de mult” să dea curs acestei „demenţe”, afirmând că „foarte mulţi procurori riscă să plătească greu”. Solicitarea a fost inclusă pe ordinea de zi a CSM din 14 iunie, dar discutarea ei a fost amânată la cererea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care a spus că este o problemă foarte importantă, care nu trebuie discutată „la foc automat”, ci trebuie pregătită în prealabil.

Surse: News.ro, Agerpres

