Dosar privind finanțarea panourilor pentru promovarea cărții lui Nicolae Ciucă. Precizările DNA și reacția liderului PNL

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a precizat, marţi seară, referitor la informaţiile apărute privind dosarul care vizează finanţarea panourilor pentru promovarea cărţii lui Nicolae Ciucă, faptul că nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană, arătând că dosarul a fost înregistrat după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis o sesizare formulată de o persoană fizică.

Anterior precizărilor DNA, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a explicat că, în urma unei plângeri penale făcute de liderul AUR, George Simion, privind panourile electorale ale PNL, a fost deschisă „o lucrare in rem”, potrivit legii, însă „e cale lungă de la lucrare la dosar”, potrivit News.ro.

Ce spune DNA despre cercetările în acest caz

„La solicitarea mass media şi în referire la informaţiile vehiculate în spaţiul public privind începerea urmăririi penale într-un dosar care ar viza folosirea fondurilor alocate de către Autoritatea Electorală Permanentă partidelor politice pentru promovarea unei cărţi aparţinând unui candidat la alegerile prezidenţiale, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să precizeze că în dosarul respectiv nu este dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de nicio persoană”, a transmis, marţi seară, DNA.

Comunicatul menţionează că dosarul a fost înregistrat pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie în 2 septembrie, în urma trimiterii pe cale administrativă de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei sesizări formulată de către o persoană fizică.

Dosarul a fost deschis în luna august

Postul de televiziune Antena 3 a relatat că DNA a deschis, în luna august, un dosar penal care vizează finanţarea din bani publici a panourilor publicitare pentru cartea lui Nicolae Ciucă. Citând un document al procurorilor, sursa citată a arătat că a fost începută urmărirea penală pentru utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice şi spălare de bani.

Jurnaliştii de la publicaţia snoop.ro au relatat că PNL a plătit 2 milioane de euro din bani publici pentru promovarea cărţii lui Nicolae Ciucă, „Un ostaş în slujba ţării”. Discuţia pe această temă a dus la un schimb de replici între liderul PSD Marcel Ciolacu şi Ciucă.



„PNL a comunicat [...] că din luna mai şi până azi a cheltuit «din subvenţii acordate de la bugetul de stat» 510.000 de euro pe lună pe 400 de panouri stradale care promovează cartea lui Nicolae Ciucă, un proiect personal finanţat din bani publici. Partidul a mai achitat 450.000 de euro pentru producerea şi montarea afişajului în toată ţara”, relata publicaţia.

Reacția ministrului Justiției și a președintelui PNL

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat, marţi seară, că este bine „să se ancheteze orice”, dar afirmă că în acest caz „cineva insistă să mute atenţia de la povestea cu Nordis”. „În cazul de faţă Nicolae Ionel Ciucă nu are nimic de ascuns. Credeţi că alţii pot spune la fel?”, a adăugat Gorghiu.



Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a explicat marți, într-o postare pe facebook, că, în urma unei plângeri penale făcute de liderul AUR, George Simion, privind panourile electorale ale PNL, a fost deschisă „o lucrare in rem”, potrivit legii, însă „e cale lungă de la lucrare la dosar”. El a precizat că liberalii nu au „nimic de ascuns” privind această cheltuială. ”Diferenţa majoră este că domnul Ciolacu chiar s-a plimbat cu avionul privat la Nisa, iar pe acest subiect a fost depusă o plângere penală. Deci, dacă ar fi să folosim logica PSD, atunci ar trebui să spună că şi preşedintele lor are dosar penal la DNA”, a adăugat Ciucă.

