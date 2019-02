Dragnea s-a întâlnit cu şeful Comisiei LIBE, înaintea audierii lui Kovesi pentru funcția de procuror-şef european

Liderul PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit luni cu Claude Moraes, preşedintele Comisiei de libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din Parlamentul European, comisie care ar urma ca marţi să o audieze pe fosta şefă DNA Laura Codruţa Kovesi, pentru postul de procuror - şef european.

FOTO: INQUAM PHOTOs - Octav Ganea

„Cu președintele LIBE m-am întâlnit pe hol, am discutat două minute. Nu am discutat despre Kovesi, nu am discutat și vă spun sincer nu mă interesează foarte mult”, a declarat ulterior Liviu Dragnea.

Comisia LIBE, alături de Comisia de control bugetar, ar urma să-i audieze marţi pe cei trei candidaţi pentru postul de procuror-pef european, Laura Codruţa Kovesi, Jean-François Bohnert - Franţa şi Andres Ritter - Germania.

Claude Moraes se află la bucureşti, pentru a co-prezida o conferinţă pe tema cooperării europene în domeniul securităţi, infirmaţiilor şi pentru combaterea infracţiunilor cibernetice.

Etichete:

,

,

,

,