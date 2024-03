Drama copilelor care devin victime pe rețelele sociale. Cum au ajuns două fete din Sibiu să fie șantajate și denigrate cu poze nud

Două fete din Sibiu, de 12 și 14 ani, au ajuns victime pe rețelele sociale, după ce au acceptat prietenia online a unui individ. Bărbatul le-a convins să îi trimită fotografii cu ele dezbrăcate și, când copilele au vrut să se retragă din "joc", a început să le amenințe și chiar a publicat imaginile pe internet. Ca să-l prindă, polițiștii au făcut percheziții în România și Spania, pe baza IP-urilor de conectare la internet. În telefoanele lui, oamenii legii au găsit sute de fotografii indecente cu minorele. La audieri, scrie Ora de Sibiu, individul și-a recunoscut parțial faptele: "Ne-am îndrăgostit. Mi-a trimis poze fără să îi zic", a declarat acesta despre adolescenta de 14 ani.

Individul, un bărbat din județul Olt, a fost trimis în judecată pentru pornografie infantilă, corupere sexuală de minori și fals informatic, toate în formă continuată.

În primul caz, mama fetei de 14 ani a fost cea care a sesizat poliția, după ce mai multe fotografii cu adolescenta au fost publicate atât pe rețelele sociale, cât și pe o platformă de mică publicitate.

La audieri, copila a povestit că, la finalul anului 2020, cunoscuse un bărbat pe Facebook. După două luni în care s-au conversat, acesta i-ar fi cerut fotografii cu ea dezbrăcată. Fata i-a trimis câteva, iar când a renunțat, individul a început să o șantajeze. Într-un acces de furie, bărbatul a postat toate fotografiile pe care le primise deja, pe un alt cont de Facebook, dar și pe un site gratuit cu anunțuri.

"Am început să vorbesc cu el prima dată, după ceva timp mi-a cerut poze dezbrăcată. După mi-a zis că dacă nu i le trimit, nu mai vorbește cu mine. (…) Nu am crezut că am să ajung să îl iubesc. Și eu i le-am trimis ca să nu mă lase. (…) I-am trimis și poze în care eram îmbrăcată doar în sutien și chiloți, dar și poză cu totul, să mi se poată observa chipul, sânii și zona intimă. (…) După aceea am văzut că el se certa cu mine din orice, din gelozie. Am vrut să-l las și el nu a vrut. A zis că numai moartă scap de el. Și nu m-a interesat ce a zis și l-am lăsat. Și după aceea mi-a căutat prietenii și le-a trimis pozele. Și după m-a înjurat, i-am dat block. Îmi lăsa mesaje la comentarii, îmi lăsa pozele intime, cu mine dezbrăcată. Și după l-am blocat de tot și a început să își facă conturi și să îmi dea cerere de prietenie de pe alte conturi. Și după aceea m-a amenințat că mă bagă la prostituție, îmi înjura familia, apoi mă eticheta pe mine, punea pozele cu mine dezbrăcată și mă sună și mă înjura la telefon. (…) Îmi zicea că nu o să scap de el niciodată, că din mâna lui am să mor", este declarație fetei din decembrie 2021, potrivit rechizitoriului publicat pe rejust.ro.

Odată cu plângerea penală, oamenii legii au demarat o anchetă amplă. Pe baza IP-urilor de conectare la internet, polițiștii au aflat că este vorba despre un bărbat născut în 1999, care locuia în Spania, de loc din județul Olt.

"La data de 19.06.2023 s-a solicitat efectuarea percheziției domiciliare în Spania, imobil în care locuia fără forme legale, în scopul identificării și ridicării de sisteme informatice (telefon mobil, laptop, calculator personal, tabletă) și suporturi de stocare a datelor informatice și tot ce a fost folosit de către inculpat, ce ar putea conține materiale pornografice cu minori sau alte date relevante pentru probarea activității infracționale ce face obiectul cauzei", se arată în rechizitoriu.

Telefoanele găsite în locuința individului erau pline cu fotografii și videoclipuri pornografice. În total, scrie sursa citată, au fost descoperite 262 de fotografii și 14 videoclipuri, dintre care cele mai multe cu copila de 14 ani.

În câteva zeci de imagini apărea, însă, și o altă copilă, așa că ancheta a fost extinsă.

Cea de-a doua victimă, în vârstă de 12 ani, fusese abordată în cursul anului 2021. A procedat la fel - a abordat-o pe Facebook și, după două zile, i-a cerut poze dezbrăcată. Fata a povestit, în fața polițiștilor, că a acceptat cu greu, dar într-un final i-a trimis. Când a încetat să mai vorbească cu el, bărbatul a amenințat-o că o va face de rușine și a publicat imaginile cu ea pe internet.

"Mi-a dat cerere de prietenie pe Facebook. Mi-a scris și eu am acceptat să vorbesc cu el. După 2 zile mi-a cerut niște poze goală. Am acceptat mai cu greu să-i trimit. Până la urmă i-am trimis. Nu m-am gândit că poate să facă așa ceva, să le posteze pe internet. Eu când am auzit că are soție, am încetat să mai vorbesc cu el. El m-a amenințat că dacă nu mai ținem legătura o să mă posteze pe internet sau o să scoată poze cu mine goală, la imprimantă, și o să le împrăștie pe jos, la mine în localitate. (…) Eu i-am zis că am 14 ani, l-am mințit. Și el m-a mințit pe mine. Mi-a spus că are 19 ani, ulterior am aflat că are 25 de ani. Eu i-am spus și unde locuiesc. M-am panicat foarte tare când mi-a spus că pune pozele cu mine pe internet", a declarat, la audieri, copila de 12 ani.