EXCLUSIV. Nigel Farage, reacție dură după rezoluția PE în cazul României

„Sunteţi pe punctul de a fi trataţi ca cetăţeni de rangul al doilea de această Uniune Europeană. Treziţi-vă!". Nigel Farage, eurodeputatul britanic cunoscut pentru faptul că este unul dintre cei mai mari susţinători ai ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, a făcut această declaraţie într-un interviu exclusiv pentru Digi24.

Balazs Barabas, jurnalist Digi24: Parlamentul European tocmai a adoptat o rezoluţie despre statul de drept din România, iar Comisia Europeană a publicat raportul MCV. Credeţi că ele reflectă situaţia din România?

Nigel Farage: Aceste rapoarte, ca să fie clar, nu sunt legislative, sunt doar consultative, în acest moment. E important să nu dramatizăm ce s-a spus săptămâna aceasta la Strasbourg. Ceea ce e clar e că sunteţi o ţară care a trecut printr-o perioadă oribilă de istorie. Teribil, oribil! Au trecut 25 de ani, şi faceţi progrese. Fără discuţii. Prieteni buni de-ai mei investesc în România. Ceea ce e interesant. E un bun sistem de educaţie, sunt lucruri interesante care se întâmplă. România are perspective foarte bune de viitor. Un viitor foarte bun, nu am niciun dubiu în sensul ăsta. Dar! Dar sunteţi pe pragul de a fi trataţi - încă nu s-a întâmplat, dar sunteţi pe pragul de a fi trataţi ca cetăţeni de rangul 2 de această Uniune Europeană. Sunteţi ameninţaţi ca vechea doctrină Brejnev, a suveranităţii limitate, să fie aplicată ţării voastre. Treziţi-vă!

Balazs Barabas: Dar independenţa justiţiei, lupta împotriva corupţiei şi alte valori, valori de bază ale UE, nu sunt încălcate în România?

Nigel Farage: Uitaţi ce cred. Este ironic, nu-i aşa, o organizaţie ale cărei conturi nu au fost verificate de 20 de ani să vă spună vouă că sunteţi o ţară coruptă... să fim serioşi. Cine impune valori cui? Este treaba voastră, a alegătorilor voştri să decidă dacă aveţi un guvern corupt sau un guvern prost. Dacă alegătorii voştri, într-o ţară liberă, cred că aveţi un guvern corupt, atunci îi vor da jos şi vor alege pe altcineva. Sincer, aveţi încredere în oameni, aveţi încredere în oamenii din democraţiile libere să ia aceste decizii, nu birocraţii din Bruxelles. Şi înţelegeţi că, cultura şi modul de viaţă din România sunt diferite de altele. Suntem ţări diferite, nu suntem aceiaşi oameni, avem diferenţe religioase, culturale, şi vreau să trăiesc într-o Europă care respectă faptul că oamenii au diferite culturi. Hai să lucrăm împreună ca prieteni, să nu încercăm să impunem valorile noastre altor oameni. Este o greşeală.

Balazs Barabas: Sunteţi membru al Parlamentului European iar ţara dvs. se apropie de finalul negocierilor pentru Brexit. La data difuzării acestui interviu vom avea o imagine mai clară, dar în acest moment sunteţi mulţumit de rezultate?

Nigel Farage: Acum 50 de ani aveam încă un imperiu, cel mai mare din lume vreodată! Iar acum spunem: un birocrat francez neales, înfumurat, acest „Monsieur Barnier”, ne dictează condiţii? Este inacceptabil.

Balazs Barabas: Dar vorbim despre o negociere între două părţi egale.

Nigel Farage: Uitaţi, sunt de acord că UE este un club foarte puternic. Sau cam aşa ceva, un club extrem de puternic. Dar asta ar trebuie să sperie oamenii, ideea că atât de multă putere este încredinţată unor oameni nealeşi. Hei, voi ar trebui să vă amintiţi cum era acum 25 de ani.

Balazs Barabas: Uniunea Europeană are o istorie de 70 de ani, care a fost problema până acum?

Nigel Farage: Nu, UE are o istorie de 25 de ani. Înainte de asta era o comunitate economică europeană. Apoi a devenit o comunitate europeană şi mai apoi o uniune europeană. Iar popoarelor europene li s-a spus, înainte de aderarea voastră, li s-a spus mai demult că va fi o cooperare economică între vecini. Era vorba despre reciprocitate, să fim vecini buni, despre prietenie. Toate astea după ce lumea fusese distrusă de două războaie mondiale. Deci cum să nu-ţi placă o asemenea propunere? Ceea ce a devenit între timp e o uniune politică ce vrea să devină un imperiu, o putere mondială cu puteri depline cu propria sa politică externă, cu armata sa, şi cu dreptul de a-şi trata membrii aşa cum Uniunea Sovietică trata Ungaria, Cehoslovacia şi alte ţări. Acum este timpul ca toţi, şi poate Brexit este ocazia, acum este momentul să regândim ce fel de Europă vrem de fapt.

Balazs Barabas: Dar regândirea nu înseamnă neapărat plecarea. Este singura soluţie?

Nigel Farage: Încă o dată: avem o experienţă de 43 de ani, voi, de un deceniu. Avem alte experienţe. Am încercat timp de 40 de ani să reformăm UE. Am încercat să reformăm politica comună de agricultură. Am încercat să reformăm politica pescuitului. Am încercat în multe domenii să facem reforme şi am descoperit că, cu toate acestea, UE nu ne-a dat nimic. În cele din urmă am decis: destul, plecăm. Dar eu încurajez pe toţi, pe toată lumea în Europa să-şi pună o întrebare simplă: vreţi să trăiţi într-un stat naţional, un stat naţional care îşi ia propriile decizii, dar e capabil să coopereze cu vecinii săi, sau vreţi ca viitorul vostru să fie decis de unii ca Monsieur Juncker, Barnier, şi banda lor nealeasă în Comisia Europeană? Pentru că ăsta este adevărul. Puterea la Bruxelles este în mâinile acestor oameni, pe care noi, alegătorii nu putem să-i numim, nici să-i înlăturăm. Este un pas înapoi, retrograd, ne întoarcem în anii 50 cu acest proiect. Eu vreau o Europă modernă şi vreau o Europă. Vreau o Europă. Am lucrat pentru companii franceze, soţia mea e germană, beau vin spaniol, am fost în ţara voastră, iubesc Europa! Dar nu vreau Europa asta. Vreau o Europă în care state suverane cooperează, lucrează împreună, la fel ca vecinii care locuiesc pe aceeaşi stradă. Aşa cred eu că este bine. Nu o Europă condusă de „Junckerşi” şi „Barnieri”.

