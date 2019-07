Explicația zâmbetului lui Gheorghe Dincă. Expert: De puține ori criminalii periculoși recunosc faptele în primele zile

„De foarte puține ori, mai ales criminalii periculoși, recunosc săvârșirea faptelor din primele zile”, spune un doctor în psihologie criminală, despre cazul de la Caracal. Gabriela Groza a explicat că zâmbetul lui Gheorghe Dincă, de sâmbătă, după ce a plecat de la Tribunalul Dolj, poate însemna de la o reacție de superioritate, până la una de frică.

Gabriela Groza, doctor în psihologie criminală, a spus pentru Digi24 că, dacă se confirmă informațiile de până acum, se conturează „profilul unui psihopat”.

„Dacă sunt mai mult de trei victime care au fost omorâte la un interval de timp și cu ocazii diferite vorbim de profilul unui criminal în serie. Dacă este vorba de viol înainte sau după uciderea victimei vorbim de un criminal în serie sexual”, a subliniat ea.

„De foarte puține ori, mai ales criminalii periculoși, recunosc săvârșirea faptelor din primele zile. De obicei ajung să facă asta atunci când sunt atât de multe dovezi împotriva lor încât li se pare mai important eventual să se laude cu ce au făcut sau să mai impresioneze pe cineva, chiar din anchetă, decât nevinovăția lor. Cred că la acest moment, acest domn consideră că poate fi considerat de alții nevinovat și încearcă să se apere așa cum știe și așa cum poate”, a mai spus Gabriela Groza, întrebată de ce spune Gheorghe Dincă, potrivit primelor declarații, că este nevinovat.

„Acel zâmbet nu înseamnă neapărat ignoranță, poate să însemne și asta, însă această reacție poate să fie una de superioritate, poate să fie una chiar de frică. Este greu de rupt așa din context”, a explicat ea.

Ea a adăugat că specialiștii de la analiză comportamentală analizează fiecare gest al suspectului.

„Atunci când ne uităm la un gest cum ar fi chiar și un zâmbet sau motive pe care le invocă trebui să le analizăm în acel context, ce i s-a spus înainte, la ce se gândea în acel moment. Este o analiză foarte, foarte complexă”, a mai spus Gabriela Groza.

Expert: V iolența față de animale, un factor important când vorbim despre criminali în serie

Întrebată despre modul său de viață și ce au povestit vecinii, experta a spus că „violența față de animale este unul dintre cei mai importanți factori și antecedent comportamental la criminalii care ajung să omoare din plăcere ființe umane”.

„La început, chiar și în adolescență, apare această violență îndreptată spre animale și plăcerea din durere și din descompunere. Este unul dintre cele mai studiate comportamente atunci când vorbim despre criminali în serie. Pe de altă parte, este posibil ca toți vecinii să spună adevărul, unii să nu-i fi cunoscut această latură agresivă, alții să fi avut mai multe informații”, a mai spus Gabriela Groza.

„Dar trebuie să știm că nu-i atât de relevant. Un psihopat poate să fie absolut integrat, să nu aibă reacții de violență vizibilă în societate, să fie un părinte și un soț extraordinar și să își dezvolte această latură foarte agresivă și sadică doar în contextul specific al crimei”, a punctat ea.

Specialista a mai spus că Gheorghe Dincă probabil că era agresiv, dar că „mai sunt persoane agresive și nu toți dezvoltă plăcere în crimă”.

„Aici e vorba de alte dimensiuni, de o lipsă totală de empatie, de remușcare, de un posibil istoric de abuz, mă refer la persoane care în copilărie au trăit diferite forma de abuz fizic, neglijență”, a exemplificat ea.

Gabriela Groza: Dezvoltarea trăsăturilor psihopate, o combinație de gene și mediu

„Trăsăturile psihopate au fost la un moment dat puse în manualul de diagnostic psihiatric, după aceea au fost scoase. E o dilemă la nivel de specialiști dacă vorbim de diagnostic psihiatric care afectează funcționarea individului, a lui cu el, sau de niște trăsături care pot explica comporamente antisociale. Abuzul însă, sub toate formele, prezice dezvoltarea trăsăturilor psihopate. Nu contează, neapărat faptul că am fost băut de o sută de ori, ci contează că am fost și bătut, și neglijat și agresat probabil verbal și sexual. Și toate acestea nu sunt suficiente, se combină foarte bine pe un anumit tipar genetic pe care trebuie să-l aibă o persoana ca în timp să aibă un astfel de efect. Deci este o combinație de gene și mediu”, a explicat Gabriela Groza.

Ea a mai vorbit și despre cum arată casa și curtea lui Gheorghe Dincă: „Nu cred că putem să ne facem vinovați că nu ne-am dat seama sau că nu am observat. Pentru că exact același comportament poate să fie făcut și de persoane care au intenții foarte grave asupra altor persoane și de persoane care sunt paranoice, de exemplu, sau au impresia că ceilalți vor să-l fure.”

Gabriela Groza a mai dat ca exemplu faptul că „violența de obicei progresează. Dacă azi sunt în stare să fac ceva și nu pățesc nimic, comportamentul nu e pedepsit, mâine este posibil să fac mai mult”.

Redactor web: George Costiță