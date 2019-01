L. C. Kovesi explică de ce a sesizat CEDO: „Nu doresc repunerea pe funcție. Nu am cerut despăgubiri”

Laura Codruța Kovesi a explicat, miercuri, de ce a sesizat CEDO după revocarea sa din funcția de procuror-șef al DNA. „Mi-au fost încălcate drepturi fundamentale”, a spus Kovesi, precizând că nu a cerut despăgubiri și că nu dorește „repunerea pe funcție”.

„Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim despre o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO să constate că mi-au fost încălcate, în această procedură de revocare, anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv”, a declarat fosta șefă a DNA.

„Într-o procedură în care eu nu eram parte, nu am fost citată, nu am avut dreptul să îmi fac apărarea, nu am avut posibilitatea să intervin în proces, mi s-a aplicat o sancțiune a revocării de către CCR, cu toate că în legea CCR această atribuție de revocare sau de sancționare a procurorilor cu funcții de conducere nu este prevăzută. Deci este o chestiune de principiu. Mai mult decât atât, este o decizie care a fost definitivă, ea nu poate fi atacată. Doresc stoparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicarea unei astfel de proceduri abuzive și altor procurori cu funcții de conducere, pentru că această decizie poate fi invocată ca precedent pentru revocarea oricărui procuror care deține o funcție de conducere în Ministerul Public”, a mai spus L. C. Kovesi.

În cazul procurorului general Augustin Lazăr, mandatul său este în plină procedura de revocare. În ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii și a recomandărilor din raportul MCV, ministrul Justiției a făcut şi ultimul pas în procedura de revocare demarata în octombrie anul trecut și a cerut președintelui să îl demită.

Răspunsul șefului statului a venit vineri și a declarat ferm că nu îl va revoca pe Augustin Lazăr din funcția de procuror general al României.

„Ministrul Justiţiei, neavând altă treabă de făcut, mi-a mai trimis încă o dată documentele de revocare. (...) Nu voi revoca pe procurorul general Augustin Lazăr. Face o treabă foarte bună acolo. Sunt mulţumit”, a declarat Klaus Iohannis.

Laura Codruţa Kovesi îşi caută dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Fostul procuror şef DNA a făcut o plângere către CEDO în care contestă modul în care a fost revocată din funcţie.

cțiunea intentată de Laura Codruța Kovesi a fost transmisă CEDO la finalul anului trecut. De altfel, termenul în care decizia de revocare putea fi contestată este de 6 luni și se va împlini peste două zile. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA în 9 iulie, în urma unei decizii a Curții Constituționale.

În acțiunea transmisă Curții Europene pentru Drepturile Omului, magistratul arată că decizia unilaterală a CCR nu i-a oferit o cale efectivă de a o contesta, așa cum prevede Convenția Europeană a Drepturilor Omului și nici măcar nu a fost parte din acel conflict inițiat de Executiv la CCR, conflict cu președintele României, care s-a soluționat în favoarea Guvernului și în urma căruia șeful statului a fost nevoit să emită acel decret de revocare.

