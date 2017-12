Liviu Dragnea reclamă că nu are acces la dosarul Tel Drum

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, că, deşi a solicitat, nu are încă acces la dosarul Tel Drum, în care este acuzat printre altele de constituirea unui grup infracţional organizat şi de abuz în serviciu.

Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

„Am primit ordonanţa prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Nu pot să îmi văd dosarul. Am cerut dosarul imediat, chiar în ziua în care am fost chemat acolo şi mi s-a spus că da”, a relatat Dragnea la România TV.

El a amintit că au dat declaraţii în dosar Victor Ponta, Dan Şova, Eugen OrlandoTeodorovici, Teodor Niţulescu, conchizând: „Resping categoric toate aceste acuzaţii din acest dosar, absolut toate, dar probabil că în viaţa asta o să avem şi acces la dosar”.

În dosarul Tel Drum, Liviu Dragnea este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, de două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi de două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul, fapte comise în perioada în care era preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.

Alături de el, în dosar sunt cercetate alte opt persoane din conducerea Tel Drum, asociaţi ai unor societăţi comerciale sau funcţionari.

„Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţionează şi în prezent şi din care au făcut şi fac parte funcţionari ai instituţiilor din administraţia publică şi persoane din mediul de afaceri. Grupul iniţiat în anul 2001 are ca principal scop obţinerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanţate din fonduri publice (naţionale şi europene), prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”, afirmă DNA.

În cazul liderului PSD procurorii DNA au dispus sechestru asigurător şi poprire asigurătorie până la concurenţa sumei de 127.547.366,34 de lei asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, acţiunilor şi părţilor sociale deţinute de acesta în cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum şi asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu, de către terţe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie.