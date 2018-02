Ludovic Orban: Nu există temei pentru revocarea șefei DNA

Preşedintele PNL spune, la Digi24, că ministrul Justiţiei nu ar avea motive pentru care să solicite revocarea Laurei Codruţa Kovesi. Nu i se pot imputa acesteia fapte şi afirmaţii ale oricărui procuror din DNA, a spus Ludovic Orban. În acelaşi timp, acesta a precizat şi că subiectul nu ar trebui să se afle zilnic în discuţia politicienilor.

Ludovic Orban: „Eu nu mă las indus în eroare de aceeași ciorbă reîncălzită prezentată pe anumite canale media. Nu suntem adepții telejustiției. Nu cred că liderii politici trebuie să stea toată ziua să discute despre ce se întâmplă în justiție”.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară , că nu are niciun motiv să demisioneze pentru că a respectat legea, iar întrebată despre o posibilă decizie de revocare a sa, ea a răspuns că „ministrul Justiţiei ştie ce criterii are în vedere, dacă are în calcul aceasta variantă”.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, tot miercuri seară, că va avea o discuţie privind DNA cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, joi, înaintea şedinţei Guvernului, ea evitând să se pronunţe dacă va exista o decizie privind revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Domnul ministru Toader mâine va fi în ţară şi vom avea o discuţie înaintea şedinţei de Guvern, domnul ministru va vorbi despre argumentele pe care le-a luat în calcul (...) Îi voi solicita domnului Tudorel Toader să aibă o declaraţie în ceea ce priveşte DNA”, a declarat Dăncilă, care i-a cerut ministrului Justiţiei să îşi întrerupă vizita în Japonia şi să revină în ţară.