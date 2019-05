Manifestanții anti-PSD de la mitingurile de campanie ar putea fi anchetați. Anunțul făcut de Carmen Dan

Manifestanţii anti-PSD de la mitingurile de campanie organizate de partid la Galați și Iași ar putea avea probleme cu legea. Ministrul de Interne a anunţat azi că autorităţile studiază filmările de la contramanifestaţiile de săptămâna trecută pentru a sesiza parchetul, în cazul în care sunt identificate fapte penale. La evenimentele de campanie organizate de PSD la Iaşi şi Galaţi au avut loc concomitent, acţiuni de protest ale contestatarilor partidului.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marţi, la Oradea, că această campanie electorală are o particularitate agresivă, subliniind faptul că "din anii '90 nu au mai fost cazuri în care să întâlnim manifestaţii şi contramanifestaţii în acelaşi loc".



"Asistăm la acutizarea unor atitudini agresive şi faptul acesta ne determină şi pe noi să tratăm cu toată exigenţa aceste abordări şi vreau să anunţ că vom fi foarte hotărâţi să sesizăm orice încălcare a legii de fiecare dată când vom constata că am depăşit acest plan al exprimării într-un mod civilizat, autorizat şi legal. Am solicitat rigoare în aplicarea legii, transparenţă şi exigenţă tuturor structurilor din minister care au competenţe în planul ordinii publice", a spus, într-o conferinţă de presă, Carmen Dan.



Ea a precizat că în această campanie electorală sunt partide şi formaţiuni politice care susţin, "de ochii lumii, valorile democratice, dar care fac un joc deloc corect, prin care încearcă limitarea dreptului de exprimare al altora, încurajând, în mod evident, violenţa verbală".



Potrivit acesteia, nuclee de activişti încearcă să împiedice simpatizanţii PSD, cum s-a întâmplat şi la Galaţi şi la Iaşi, ca să desfăşoare activităţi de campanie.



"Aş putea spune chiar că, dacă facem o analiză, o să constatăm că din anii '90 nu au mai fost cazuri în care să întâlnim manifestaţii şi contramanifestaţii în acelaşi loc. Iar acest lucuru l-a avut în vedere şi legiuitorul când a dispus modul de organizare a acestor adunări publice. Eu vreau să fac un apel, să conştientizeze cei care gândesc că în acest fel se pot manifesta, că de la violenţă verbală la violenţă fizică este doar un pas, iar noi nu avem de gând, sub nicio formă, să încurajăm sub nicio formă lucrul acesta", a mai spus Carmen Dan, citată de Agerpres.



Astfel, ministrul a amintit legea manifestaţiilor publice care stabileşte foarte clar în sensul interzicerii unor manifestaţii simultane, pentru a se evita violenţele.



"În acest moment, structurile de poliţie şi structurile de jandarmerie, cele care au intervenit, fac o evaluare serioasă, vizualizează imagini şi identifică persoane pentru a putea face ceea ce dispune inclusiv codul penal. Vor face demersul legal de a se sesiza din oficiu, de a sesiza parchetul competent deoarece cred că este evident pentru toată lumea că au depăşit planul contravenţional şi au trecut în cel penal. Vreau să vă asigur, în acelaşi timp, că Jandarmeria Română va permite oricărui partid politic să îşi desfăşoare campania electorală, în limitele legii ", a mai declarat ministrul.

Carmen Dan a avut, marţi, o întâlnire de lucru la Oradea, cu şefii inspectoratelor din subordine, analizând situaţia operativă din primele luni ale anului şi rezultatele măsurilor dispuse. La finalul şedinţei de lucru, Carmen Dan a susţinut o conferinţă de presă.