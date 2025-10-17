Live TV

Sora fostului ministru Carmen Dan a fost plasată în arest la domiciliu. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro într-un dosar de înșelăciune

Data publicării:
Simona Stan, sora Carmen Dan
Inquam Photos / George Călin

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înşelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro.

O altă femeie implicată în acest caz, Mariana Popa, este cercetată în libertate, sub control judiciar.

Cele două au fost reţinute joi de procurori, iar vineri Simona Stan a fost dusă în instanţă cu propunere de arestare preventivă. Tribunalul Bucureşti a respins însă solicitarea procurorilor şi a dispus plasarea acesteia în arest la domiciliu.

În luna august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de mai multe persoane că ar fi fost înşelate în legătură cu achiziţionarea unor locuinţe şi autoturisme.

Ulterior, poliţiştii au reuşit să le identifice pe autoarele acestor înşelăciuni, respectiv Simona Stan şi complicea ei.

„În sarcina celor două inculpate s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2023 - iulie 2024, au indus în eroare şase persoane vătămate cu privire la veridicitatea unor oferte de achiziţionare a mai multor autoturisme şi imobile din patrimoniul unor societăţi comerciale, folosindu-se de calităţi nereale, respectiv statutul de persoană angajată influentă a uneia dintre inculpate în cadrul acestor societăţi, determinându-le pe victime să plătească sumele de bani pretinse, totalizând valoarea de 631.600 euro, 2.000 dolari şi 1.098.540 lei, fără ca vreuna dintre aceste persoane vătămate să intre în posesia bunurilor promise”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Concret, Simona Stan şi Mariana Popa s-ar fi dat drept „persoane importante” de la două companii petroliere (OMV Petrom şi Transpeco Logistic & Distribution) şi ar fi păcălit şase persoane să achiziţioneze maşini de lux şi imobile.

Pentru a câştiga încrederea victimelor, Simona Stan s-ar fi folosit de numele lui Carmen Dan şi Cristi Borcea, fostul finanţator al echipei Dinamo Bucureşti.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpatelor.

 

Editor : Sebastian Eduard

