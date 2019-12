Mărturia lui Gheorghe Dincă: „M-a înfierbântat. Doream doar sex”. Criminalul din Caracal a vrut să le plătească pe fete

Noi informații din dosarul crimelor de la Caracal au fost obținute în exclusivitate de Digi24. Profilerii criminaliști au schițat în tușe precise profilul ucigașului care a îngrăzit o țară întreagă. În celulă, ucigașul a cedat și a scris cu mâna lui ce le-a făcute fetelor. Cea mai chinuită victimă a lui Gheorghe Dincă a fost Luiza Melencu: 4 zile a supus-o unor orori greu de imaginat. Ba mai mult, și-a lăsat și vecinul să o abuzeze. Anchetatorii spun că fetele aveau același profil: amândouă erau vesele și joviale și au intrat în conversație cu Dincă - momentul declanșator ca acesta să nu își poată stăpâni impulsurile sexuale.

La începutul lunii noiembrie Gheorghe Dincă începe să scrie în celulă, explicând cu lux de amănunte ce a făcut cu trupul Luizei Melencu, o fată simplă, crescută de bunici.

Bunica Luizei Melencu: „Am crescut-o cu tataie de la 6 luni, am crescut-o frumos, era o fată cuminte, deșteaptă, ascultătoare.”

Gheorghe Dincă își începe mărturisirea: o ia la ocazie în 14 aprilie și după ce intră în vorbă cu fata, recunoaște că „m-a înfierbântat, mi s-a aprins becul. Nu mai judecam. Doream doar sex”.

Inculpatul trece repede la fapte. Îi propune 30 de lei pentru servicii sexuale, dar pentru că fata refuză o leagă cu cureaua, o lovește peste față - explică Gheorghe Dincă. A legat-o inclusiv la ochi, să nu vad unde o duce.

Bagă mașina în curte, acolo unde îl aștepta un vecin, care îl mai ajuta la munca din curte. Cât timp s-a dus să dea la nutrii, Fănică - așa îl numea Dincă, o vede pe Luiza. Neavand de ales, Dincă îi spune că a adus-o pentru servicii sexuale, după care prietrenul său îl roagă să îl lase să o abuzeze și el. Ceea ce se și întâmplă, confirmă procurorii.

Georgiana Hosu, procuror șef interimar DIICOT: „În aceeași zi, în camera unde dormea inculpatul Dincă Gheroghe, prin constrângere, au violat-o pe tânăra lipsită de liberate.”

Luiza Melencu, 4 zile de chin

Dupa 4 zile de chin, în 17 aprilie, Luiza moare în casa lui Dincă. Dis-de-dimineață, acesta se enervează că fata se opune... și începe să o bată.

Inculpatul povestește că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”.

Recunoaște în fața anchetatorilor că a intrat în panică. Cu sânge rece, explică cum a băgat-o în butoi.

Cum a ucis-o Gheorghe Dincă pe Luiza Melencu

Dincă, despre incinerarea Luizei: „Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc - aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind.”

A doua zi, Dincă spune că a folosit un făraș pentru a strânge cenușa și osemintele calcinate. Apoi, ar fi aruncat totul la marginea unei păduri. A doua zi a cumpărat o cartela prepay pentru a-i liniști pe părinții Luizei.

Alexandra Măceșanu - a doua victimă în 4 luni

Dupa patru luni de la prima crimă, în 24 iulie îi cade victimă o altă fată. Alexandra Măceșanu în vârstă de 16 ani e văzută de Dincă în timp ce stătea la ocazie. Deși se afla pe sensul opus de mers, întoarce mașina 200 de metri și se oferă să o ducă pe fată în oraș.

Dincă, despre Alexandra Măceșanu: „Am crezut în mintea mea că am găsit o parteneră de sex și am început să mă înfierbânt.”

La fel cum și-a ademenit prada în aprilie, procedează și acum. Îi oferă Alexandrei 50 de lei pentru a întreține relații sexuale. Fata refuză, moment în care se gândește să o răpească. O leagă pe bancheta din spate și o duce acasă.

Acolo fata este agresată sexual chiar în ziua în care a fost răpită. A doua zi (25.07.2019), Dinca își bea cafeaua la ora 6:00, în timp ce victima sa era legată de pat. Fata îi spune de dimineață că o doare capul și burta și că ar avea nevoie de medicamente. Dincă se oferă să meargă să îi cumpere.

Dincă, despre Alexandra Măceșanu: „Am legat-o la picioare cu o ață, dar am luat și un lanț și sârmă și am legat-o din nou cu lanțul de picioare lăsând între 50 de centimetri după care am legat lanțul de patul metalic”.

Dincă se întoarce din oraș. Cumpără și o cartelă telefonic, de pe care o apelează pe mama Alexandrei și se recomandă ca ginerele ei. Apoi telefonul îl dă unor copii să se joace cu el.

Gheorghe Dincă, despre momentul în care a prins-o pe Alexandra cu telefonul în mână: „N u mai aveam control”

Când s-a întors, la 12.00, o găsește pe Alexandra dezlegată. O vede cu telefonul, Alexandra nu știe să îi spună ce e cu telefonul.

Dincă, mărturii din dosar: „Am lovit-o destul de tare, căzând jos, lovindu-se cu capul de ciment - dar nu mai aveam control. Am realizat că am omorât-o.”

Intră în panică și o învelește pe fată cu husa de pe pat, apoi se gândește să scape de cadavru la fel cum a făcut în cazul Luizei.

Dincă, mărturii din dosar: „Am mers la butoi și am așezat scândurele deasupra sitei, am mers la Alexandra, am învelit-o cu o husă de pat, am ieșit pe ușă, am luat-o la umăr cu picioarele în față. Ajungând la butoi, am băgat-o. (…) Am adăugat pe foc o plasă de plastic ce avea în ea 2-3 kilograme de vaselină. Iar ultima dată, o bucată de carton bituminat din acela gros. Telefonul pe care l-a atins Alexandra și tot ce era atins de ea, le-am pus pe foc.”

Încrisurile lui Gheorghe Dincă se încheie în ziua de 26 iulie, când la ora 6:00 își amintește că l-a trezit zgomotul câinilor care anunțau mascații.

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă: „Starea lui diferă de la o zi la alta, el regretă ce a făcut regretă foarte mult, este spășit.”

Anchetatorii vorbesc că față de Alexandra, Gheorghe Dincă avea sentimente diferite de prima victimp: Luiza.

