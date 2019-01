Mesaj fără precedent al unor poliţişti: Dacă vrem să salvăm România, trebuie pornită o RASCOALĂ

"Nu-i aşa de greu să-şi formeze poporul român o altă clasă politică. Trebuie doar să vrea!", se arată într-un text postat pe pagina de Facebook a Sindicatului poliţiştilor europeni filiala Neamţ, în care este abordată evoluţia relaţiei dintre grupările interlope şi oamenii legii corupţi. Textul a fost publicat în contextul scandalului iscat de crima de la Mediaş, unde un deţinut ieşit din închisoare înainte de termen, în baza recursului compensatoriu, a ucis un tânăr, cu mai multe lovituri de cuţit.

Mai jos, postarea de pe pagina Sindicatul Europol Neamţ:

"Interlop !

Recurs compensatoriu !

Societatea romaneasca !

Cum au evoluat gruparile interlope de-alungul anilor si cum s-a ajuns in situatia de acum cand indivizi periculosi sunt scosi, legal, din inchisori ?

Explicatia nu-i una asa de complicata!

Dupa " Revolutie " s-a dat liber la plecat din tara.

Multi indivizi, infractori, s-au intors cu bani si au cumparat politicieni, politisti, procurori, judecatori, saraci la vremea aia, care s-au bucurat ca-si pot rotunji substantial veniturile, nepasandu-le de provenienta banilor si nici de consecintele pe termen lung a " ochilor inchisi " la nelegiurile comise de catre cei de la care primeau spaga periodic, bani, masini, bijuterii, favoruri sexuale, etc.

Traficul de influenta era atributiune de serviciu, politistii, pocurorii, judecatorii cinstiti erau marginalizati, uneori indepartati de catre sefii pe care acestia ii

instiintau despre actiunile gruparilor infractionale care cotizau, de fapt, la "partid si la politie".

Multa vreme s-a mers asa, cu spagi, cu cumparare si trafic de influenta, cu ilegalitati in ambele tabere, infractorii incalcau legea, politistii, procurorii si judecatorii buni ii prindeau si ii pedepseau, aia corupti din functii cheie ii scapau, de pierdut doar cetatenii de rand pierdeau.

La un moment dat fenomenul a fost scapat de sub control, interlopii au prins puteri, au inceput sa se zburleasca la spagari si sa-i santajeze, cancerul s-a extins in intreaga societate.

Grupurile s-au unit in grupari la nivel national, au prins de bot maharii de la putere, prea prosti, orgoliosi si flamanzi ca sa reziste si sa refuze favorurile oferite.

Institutiile statului s-au pus la picioarele criminalilor care pompau bani in partide, in vilele sefilor din politie, parchete, judecatorii, primarii, etc!

Oamenii puternici din fruntea tarii au luat notite si s-au perfectionat in domeniul infractional, al furturilor din banii publici, au devenit parte a sistemului mafiot creat de predecesorii lor, s-au amestecat cu infractorii, pe unii i-au spalat cu agheazma, i-au invatat sa vorbeasca frumos si i-au pus in functii cheie.

Nu trebuie sa uitam de partea din presa din Romania care a sustinut si promovat aceste aspecte, ba chiar plangea, alaturi de politicieni, politisti, etc, la capataiul vreunui interlop mort la datorie.

Flagelul e la nivel national si pentru ca poporul a dormit si doarme in nadragi !

Daca vrem sa salvam Romania, inca se mai poate, trebuie pornita o RASCOALA, nu cu pari si furci, cu voturi si spirit civic, cu priviri ridicate din pamant, cu proteste si vorbe rostite liber.

Nu-i asa de greu sa-si formeze poporul roman o alta clasa politica. Trebuie doar sa vrea!"

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,