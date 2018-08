Toader a refuzat de ȘAPTE ori să răspundă la o întrebare: a văzut protocolul PICCJ-SRI înainte să fie publicat de Vâlcov?

Tudorel Toader a anunţat, pentru astăzi, o conferinţă de presă în care îi va răspunde lui Augustin Lazăr. Ministrul Justiţiei şi-a oferit timp ca să-şi pregătească răspunsul, după ce ieri a refuzat să discute cu jurnaliştii pe tema declaraţiilor şi documentelor prezentate de procurorul general. Augustin Lazăr a explicat că Tudorel Toader ştia încă din luna martie despre protocolul încheiat între Ministerul Public şi SRI.

Scandalul se învârte în jurul protocolului publicat de Darius Vâlcov, consilier al premierului, joi, în miez de noapte, pe pagina de Facebook. Un document semnat de Ministerul Public cu SRI în decembrie 2016.

Jurnalist Digi24: Ați primit în martie, domnule ministru, protocolul semnat în 2016?

Tudorel Toader: Deci, pe data de 20 martie am primit protocolul din 2009.

Jurnalist Digi24: Cel din 2016 nu l-ați primit?

Tudorel Toader: Nu este primit.

Augustin Lazăr vine cu documente şi arată că ministrul Justiţiei primise protocolul încă din luna martie a acestui an. Mai mult, acesta nu mai era valabil din ianuarie 2017 şi nu ar fi fost utilizat niciodată.

„Ministerul Public răspunde: În atenția domnului prof. univ. dr. Tudorel Toader, ministrul Justiției, având în vedere adresa dvs., vă comunicăm protocolul privind organizarea cooperării SRI și Parchetul de pe lângă Înalta Curte pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin conform legii. Secret 6 pagini. Este protocolul din 2016. Asta era în 20 martie”, a anunțat luni Augustin Lazăr.

Jurnaliştii au insistat şi au vrut să ceară mai multe detalii despre documentul care a iscat tot scandalul.

Jurnalist Digi24: A ajuns altcândva dacă nu în martie?

Tudorel Toader: Lăsați procurorul general să vă informeze.

Jurnalist Digi24: Ca să nu existe confuzie în spațiul public, ați primit sau nu acel protocol din 2016?

Tudorel Toader: Suneam acum un minut, lăsați procurorul general să vă informeze.

Jurnalist Digi24: Domnule ministru, de ce vă feriți de acest răspuns?

Tudorel Toader nu răspunde.

Jurnalist Digi24: Domnul ministru, ați văzut sau nu acel protocol din 2016 înainte să fie publicat de domnul Vâlcov?

Tudorel Toader către alt jurnalist: Cum?

Jurnalist Digi24: De ce vă feriți să răspundeți cu da sau nu dacă ați văzut protocolul din 2016?

Procurorul general spune că actele au fost analizate şi de Consiliul Superior al Magistraturii şi că nu au fost identificate probleme.

„Adevărul nu trebuie să supere pe nimeni. Adevărul este riguros, concret, unul singur, este neinterpretabil. Adevărul este unul singur”, a mai spus procurorul general al României.

Ministrul Justiţiei spune că nu renunţă la evaluarea şefului procurorilor, lucru la care s-a gândit cu mult înaintea izbucnirii scandalului.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procuroului general n-a venit nici din senin, nici circumstanțial. Eu am observat de-a lungul timpului cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat, treptat de la rolul constituțional pe care îl are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenilor”, a spus Toader, luni dimineață.

