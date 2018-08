Toader, un nou atac la procurorul general: S-a îndepărtat de la rolul constituțional

Tudorel Toader a făcut, luni dimineață, noi precizări cu privire la evaluarea procurorului general al României, Augustin Lazăr, anunțată în urmă cu două zile. Ministrul Justiției a spus că decizia de evaluarea nu a venit din senin și nici circumstanțial.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procuroului general n-am luat-o, n-a venit nici din senin, nici circumstanțial. Eu am observat de-a lungul timpului cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat, treptat de la rolul constituțional pe care îl are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat de la rolul de garantare a drepturilor și libertăților cetățenilor”, a spus Toader, luni dimineață.

Rugat să dea un exemplu, ministrul Justiției s-a mulțumit să spună doar că „criteriile sunt cele din lege”.

„Voi face evaluarea în maxim 30 de zile, voi prezenta public rezultate. Nu aș spune acum că vor fi pozitive sau negative. Ca și în precedent, voi face o radiografie a activității manageriale desfășurată de către procurorul general și voi trage o concluzie”, a adăugat Tudorel Toader.

El a mai spus că va veni vremea pentru o evaluare a tutoror, inclusiv a lui.

Întrebat despre o evaluare a Inspecției Judiciare, Toader a refuzat să dea un răspuns clar, precizând că va fi făcută în viitor.

Procurorul general a anunțat dimineață că va face publice documente referitoare la protocoalele încheiate de Ministerul Public şi SRI. Augustin Lazăr a precizat că este vorba despre corespondenţa purtată pe această temă.

Ieri, într-o declaraţie pentru Digi24, Augustin Lazăr spunea că atât Ministerul Justiţiei cât şi CSM au fost informate, la momentul respectiv, despre acordul cu serviciul de informaţii. El a adăugat că se urmărește destabilizarea parchetelor și oprirea cercetărilor în dosarele aflate în curs.

În plus, procurorul general a afirmat că discuția despre protocoalele Ministerului Public este una de manipulare a opiniei publice, pornită de la publicarea unui protocol încheiat între Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) în 7 decembrie 2016 de către consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, pe pagina sa de Facebook.

Etichete:

,

,

,