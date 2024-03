Ciucă spune că, într-o discuţie cu un lider european, a anticipat războiul din Ucraina cu o lună înainte

Preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, a declarat, joi seara, că într-o discuţie cu un lider european a anticipat războiul din Ucraina cu o lună înainte de începerea acestuia.

Întrebat, într-o emisiune la România TV, ce anume a dus la formarea coaliţiei între două partide care se criticaseră anterior, PNL şi PSD, Nicolae Ciucă a precizat că a fost vorba despre contextul internaţional, dar şi situaţia internă.

„Au existat o serie de crize politice la nivel intern, inclusiv la nivelul PNL, şi s-a simţit nevoia unei schimbări la vremea respectivă, dar a unei schimbări responsabile. Iar această responsabilitate trebuia privită în ansamblu, pe toată harta regională şi europeană. Şi am avut puterea, la vremea respectivă, să ne asumăm o anticipare care prevedea ce urma să se întâmple în Ucraina. Nu foarte mulţi au crezut, să ştiţi, că în Ucraina urma să aibă loc invazia forţelor armate ruse. Chiar am lideri cu care am rămas în legătură - lideri europeni, lideri importanţi, care, ca prim-ministru, au venit în România. «Începe războiul? Noi considerăm că e doar o ameninţare, se joacă la descurajare, sunt jocuri strategice care sunt la îndemâna puterilor mari». Şi le-am spus atunci, foarte clar; mi-aduc aminte, unuia dintre ei i-am spus: «Într-o lună începe războiul». Din momentul acela am rămas într-o relaţie, pentru că a zis: «Aţi avut cea mai bună evaluare»”, a povestit preşedintele Senatului.

El a menţionat că decizia formării coaliţiei a fost luată inclusiv pentru a genera stabilitate politică pe plan intern, în contextul crizei sanitare şi al celei economice, potrivit Agerpres.

„Politic, intern, am luat acea decizie, pentru că vedeam nevoia de stabilitate politică. Nu puteam să gestionăm de niciun fel criza energetică ce începuse, criza de securitate. Criza sanitară nu se terminase şi toată lumea vorbea de o criză economică, ceea ce s-a concretizat în inflaţie. Ca atare, uitându-ne şi la aritmetica politică, nu aveam altă formulă de asigurare a unei majorităţi care să permită luarea deciziilor, pentru că asta era important: să luăm decizii politice, să luăm decizii la nivelul Executivului care să fie sprijinite de Legislativ. Am fost un om al stabilităţii”, a afirmat Nicolae Ciucă.

