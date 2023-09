Sunt tot mai mulți urși care vin să caute mâncare în zonele locuite din stațiunea Rânca. Acolo, un urs care a fost prins și dus în altă parte s-a întors. Cunoaște bucătăriile la fel de bine ca proprietarii de cabane.

În stațiunea aflată la cea mai înaltă altitudine din România, un urs caută de mâncare în cabane aproape în fiecrae noapte. Din cauza lui, oamenii își blochează ușile cu grilaje de fier.

Ionel Cutuca, proprietarul unei cabane: Intră la bucătărie și nu distruge bucătăria. Își caută mâncare și atât. Partea bună e că-i place mai mult dulce. El caută ceva dulce. A fost în frigider slănină și nu i-a trebuit. A mâncat doar ce a fost dulce. A mâncat biscuiți, tot felul de ciocolate, pe care le desfăcea pur și simplu ca și omul.

Proprietarii de pensiuni își avertizează clienții că este periculos să iasă din cabane după căderea serii. Unii găsesc puterea să facă haz de necaz.

Ionel Cutuca: La iarnă o să-i pregătim o cameră în care să doarmă și el. Adică în partea tehnică, îl punem centralist, că acolo îi place să intre.

Tatiana Popa, proprietara unei cabane: Pe 17 iulie a intrat de mai multe ori noaptea, de la 11, până dimineața la 8. Pe 18 tot așa. Și pe urmă pe 23 și 24. A împins ușa, a spart la frigider, a cărat toată mâncarea.

Angajat la o cabană: Săptămâna trecută a venit de două ori, acum îl așteptăm iar să vină. Nu are treabă cu mesele, nu are treabă cu scaunele, cu frigiderul are. Îl deschide singur, își ia alimentele de acolo, se duce frumos afară, mănâncă. Cel mai mult i-a plăcut sticlele de ulei. Le place să bea uleiul.

Autoritățile locale spun că anul acesta au fost prinși 6 urși, care au fost duși în alte zone, în pădure. Iar asociațiile pentru protecția animalelor se plâng că oamenii sunt de vină pentru comportamentul anormal al urșilor.

Gabriel Panduru, viceprimarul localității Baia de Fier: În Rânca vine un urs dintre cei relocați, în partea Băii, cel puțin, pe care l-am monitorizat, am făcut rapoarte de eveniment. Cred că singura soluție va fi împușcarea lui. Că am făcut toți pașii, nu avem altă soluție.

Ciprian Gălușcă, reprezentant Greenpeace România: Vrem să-i ajutăm dându-le de mâncare, nu facem altceva decât să apropiem ursul de existența noastă, și să creăm acest conflict, ca ulterior să-l rezolvăm numai cu pușca.

Anul acesta, zeci de urși au fost văzuți pe străzile localităților din România, chiar și în zone în care nu trăiesc de obicei, cum ar fi în Ploiești sau în apropiere de Craiova. Iar pe Transfăgărășan, unii turiști opresc mașinile și încearcă să-i dea de mâncare din mână unui urs care obișnuiește să stea pe marginea drumului.

Reporter: Anamaria Ianc / Operator: Tiberiu Mariș

Editor : Liviu Cojan