Video Lăsatul mașinii la spălătorie este riscant. Momentul în care un autoturism e furat, după ce i-au fost schimbate numerele

Data publicării:
un barbat fura o masina de la o spalatorie auto
Foto: Captură Digi24

Un bărbat a fost reținut după ce a furat o mașină de la spălătorie și a condus pe străzile din Capitală fără să aibă permis.

Momentul când a luat mașina a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Pe imagini se observă cum individul schimbă plăcuțele de înmatriculare cu unele cu numere provizorii luate din spălătoria auto, apoi se urcă la volan și pleacă. Proprietarul mașinii a sunat la 112. Polițiștii au refăcut traseul hoțului și au reușit să-l prindă.

Surse din anchetă spun că este vorba de un fost angajat al spălătoriei auto. Acesta cunoștea locul în care erau păstrate cheile autoturismelor clienților. Mașina în valoare de 19 mii de euro a fost recuperată, iar hoțul are acum dosar penal.

