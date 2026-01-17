Live TV

Accident produs în Capitală de un tânăr care nu avea permis, era beat, iar maşina era furată

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era furată.

Conform unui comunicat al Poliţiei Rutiere, joi noaptea, în jurul orei 00:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Electronicii din Sectorul 2 al Capitalei.

Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie din care au rezultat exclusiv pagube materiale.

Conducătorul auto, în vârstă de 25 de ani, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul INML, în vederea prelevării de mostre biologice. Conform buletinului de analiză toxicologică, a rezultat o îmbibaţie alcoolică de 1,88 g/l alcool pur în sânge.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că tânărul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Ulterior, la Secţia 28 Poliţie a fost înregistrată o plângere pentru furtul autoturismului condus de bărbatul în vârstă de 25 de ani.

În consecinţă, poliţiştii l-au reţinut pe tânărul respectiv pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi furt în scop de folosinţă.

Un magistrat a emis vineri un mandat de arestare preventivă pe numele acestuia pentru 30 de zile.

Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
