Live TV

Linia turistică „Bucharest City Tour" intră în funcţiune de astăzi. Care este traseul și cât costă un bilet

Data publicării:
Bucharest city tour STB
Bucharest City Tour

Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni, cursele urmând să plece de la Casa Presei zilnici, între ora 10.00 şi ora 22.00, la intervale de 30 de minute.

„Publicul călător va putea utiliza linia turistică „Bucharest City Tour” pentru o plimbare prin câteva zone de referinţă ale Capitalei, începând de luni, 25.08. 2025”, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”, Şos. Pavel Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcţiona zilnic, cu prima plecare de la staţia „Piaţa Presei” la ora 10.00, iar ultima – la ora 22.00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

O legitimaţie de călătorie costă 70 de lei pentru 24 de ore de la momentul validării, iar preţul unei legitimaţii de călătorie pentru copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani este 35 de lei.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de transport gratuit.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
2
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
3
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
4
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digi Sport
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Militari
Cum ar putea arăta desfășurarea de trupe europene în Ucraina și ce...
Wonsan Kalma
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste...
Moșteanu Kellogg
Ionuţ Moşteanu, la Kiev: „România rămâne ferm de partea Ucrainei”...
rachete hipersonice la o paradă militară în China
Cum au ajuns China și Rusia să conducă în cursa pentru „superarmele”...
Ultimele știri
Senatul se reuneşte în sesiune extraordinară pentru a lua act de o ordonanţă de urgenţă
Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, după acuzaţii „inacceptabile” la adresa lui Emmanuel Macron
„Am rămas în urmă”. Curs intensiv de folosire a dronelor pentru Armata SUA menit să reducă decalajul față de alte puteri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Pe cine preferă bucureștenii la Primăria Capitalei. Rezultatele celor mai recente două sondaje de opinie
francisc dobos livrator
Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul AUR la refuzarea livratorilor străini: „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea unui acoperiș. București: copaci la pământ, circulație oprită
Frații Andrew și Tristan Tate.
„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, va avea și o bară de striptease
Screenshot 2025-08-20 213427
Turcul care a tras cu o armă în Centrul Vechi a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat și alte trei infracțiuni
Partenerii noștri
Pe Roz
O prezentatoare meteo susține că a fost hărțuită de șeful ei: „Se plângea când purtam pantaloni și că am...
Cancan
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Cu Maria Sharapova în sală, Serena Williams și-a început discursul și ce a urmat a surprins pe toată lumea
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Pamela Anderson și Liam Neeson au o relație „de ceva vreme”, potrivit apropiaților. Și-au ținut povestea de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...