Marian Godină, în război cu DC News, după ce a fost reclamat la IPJ Brașov: „Nu e vina mea că dacă ironizez prostia, parvenitismul şi dacă vorbesc despre hoţi”

Polițistul Marian Godină a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a fost reclamat la IPJ Brașov de către jurnaliștii de la publicația online DC News, care îl acuză că încalcă Statutul Polițistului prin postările sale de pe rețeaua de socializare.

Răfuiala dintre Godină și publicație vine după ce polițistul le-a cerut fanilor săi să intre pe pagina de Facebook a site-ului și să le acorde o stea, pentru că jurnaliștii au scris că polițistul ar trebui să ceară aprobare de la șefi pentru a posta pe Facebook.

„Oamenii ăștia confundă România cu o țară de genul Coreei de Nord. Cică știu ei că agenții de poliție trebuie să ceară aprobare de la șefi pentru a posta pe Facebook, pentru că e spațiu public. Deci după mintea lor și dacă mă duc la piață și vreau să vorbesc, trebuie să cer aprobare. Pentrul modul de a face jurnalism, am intrat pe pagina lor și le-am acordat o steluță mică”, a scris Godină.

Ulterior, el a scris că jurnaliștii l-au reclamat la IPJ Brașov și le cer superiorilor săi să ia măsuri împotriva lui.

"Eu am mai explicat de câteva ori că sunt foarte atent atunci când postez, tocmai pentru că sunt poliţist şi am unele restricţii şi că nu am încălcat niciodată Statutul Poliţistului. Nu sunt membru de partid, nu am scris niciodată că prefer vreun partid politic, nu mi-am exprimat niciodată preferinţe politice şi nici nu am participat la mitinguri cu caracter POLITIC.

Astea sunt lucrurile pe care nu am voie să le fac ca poliţist. Acum nu e vina mea că dacă ironizez prostia, parvenitismul şi dacă vorbesc despre hoţi, unii interpretează că fac politică. Nu e problema mea că atunci când susţin că nu-mi plac hoţii se simt repede unii. Chiar nu îmi plac hoţii, d-aia mi-am şi ales să fiu poliţist. Nu-mi plac nici proştii şi nu-mi place nici de mine când îmi dau seama de momentele în care sunt prost, dar tot ălea sunt momentele în care realizez că totuşi mă duce capul suficient încât să recunosc asta.

Jurnaliştii de la DC News s-au supărat că, prin metoda "pumnului în gură", "am dat ordin" celor care mă urmăresc să intre pe pagina lor şi să le acorde o recenzie slabă. Cine vorbeşte despre metoda "pumnului în gură"? Ei, cei care au trimis acea adresă la IPJ Braşov sperând că nu voi mai fi lăsat să scriu. Paradoxal, nu? În altă ordine de idei, eu nu am îndemnat pe nimeni să intre şi să le dea recenzii slabe, am scris doar că eu am intrat şi le-am lăsat o singură stea. Pentru faptul că au ajuns să aibă 1.5 stele din 5, în loc să dea vina pe mine şi să îmi acuze stilul "totalitar", mai bine s-ar întreba de ce sunt atât de «apreciaţi»", a scris Marian Godină.