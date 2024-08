Marius Pieleanu anunță că pleacă de la SNSPA, în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală

Sociologul Marius Pieleanu afirmă că va pleca de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală apărute în spaţiul public, informează news.ro.

„De mâine voi răspunde doar în calitate de persoană fizică. A fost greşeala mea că nu am intervenit de acum patru zile că poate nu ajungeam aici. Lucrurile au escaladat. Sunt supus unui linşaj mediatic în sensul cel mai ştiinţific şi epistemologic al sintagmei”, declară el. Referitor la acuzaţiile aduse, el arată: „E adevărat că eu sunt mai puţin convenţional, nu e niciun secret, dar asta nu înseamnă că nu sunt normativ. Depinde cum definiţi adecvarea, inadecvarea, nu am ce să comentez”.

Marius Pieleanu a declarat, pentru Rise Project, că părăseşte SNSPA.

„Pentru a elimina orice fel de discuţie şi asociere cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, la care ţin foarte mult, am luat o decizie, astăzi, unilaterală. De mâine voi răspunde doar în calitate de persoană fizică. A fost greşeala mea că nu am intervenit de acum patru zile că poate nu ajungeam aici. Lucrurile au escaladat. Sunt supus unui linşaj mediatic în sensul cel mai ştiinţific şi epistemiologic al sintagmei. Deci trebuie să răspund ca atare”, a afirmat el.



Pieleanu a respins acuzaţiile privind eventuale abuzuri şi gesturi cu tentă sexuală.



„Acum că cineva spune despre mine că aveam împreună cu nişte colegi de-ai mei un limbaj sau un comportament neadecvat, definiţi conceputul, pentru că discuţia e lungă. Definiţi conjunctura, relaţia de apropiere”, a continuat el.



În ceea ce priveşte acuzaţiile aduse lui profesorului Alfred Bulai, el a declarat: „Unele lucruri le cunoaştem, alte lucruri nu le cunoaştem. Eu nu am stat după Alfred niciodată să văd… Apropo… el este un tip absolut fabulos din punct de vedere ştiinţific. Una-i una, alta-i alta. Asta e societatea post adevăr, în care simpla acuzaţie ţine post de probă. De asta legiuitorul zice: orice afirmaţie trebuie să o probezi cu nişte lucruri”.

Profesorul Alfred Bulai a depus o cerere de pensionare de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), după ce a fost acuzat de foste studente de abuzuri sexuale, a dezvăluit Libertatea. SNSPA a decis să îl suspende pe sociolog din toate funcțiile, pe perioada derulării procedurii de cercetare a Comisiei de Etică a instituției. Nu a existat niciodată o plângere la adresa lui Alfred Bulai, depusă la Decanatul Facultății de Științe Politice, la Comisia de Etică a SNSPA sau la alte instanțe din interiorul SNSPA.

