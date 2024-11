Mărturia cutremurătoare a femeii din Constanța, care a câștigat daune de 50.000 de euro după ce a fost diagnosticată greșit cu cancer

Operată și suspusă curelor de chimioterapie, deși era un om sănătos. Este cazul unei femei de 58 ani din Constanța care a câștigat despăgubiri în valoare de 50 de mii de euro, după ce medicii i-au pus greșit diagnosticul de cancer. În realitate, avea doar un nodul la sân, care putea fi tratat fără intervenție chirurgicală. După 15 ani de procese, Spitalul Județean Constanța, acolo unde a fost operată, este acum bun de plată.

Coșmarul Mariei Tusă a început în anul 2008, când a descoperit că are un nodul la sân și a mers la spital pentru investigații amănunțite.

„M-a diagnosticat pur și simplu, fără niciun fel de analiză, fără... Pur și simplu o palpare, atât. Neoplasmă mamară. La a doua internare mi-a pus și gradul, gradul 3 B. Am făcut chimioterapie prima dată, după aceea m-a trimis, după două cure de chimioterapie, să iau legătura cu un chirurg. M-a operat, mi-a scos tot sânul... După ce mi-au scos sânul, mi-a fost recomandat să fac și histerectomie totală. Am făcut...", povestește Maria Tusă.

După 2 ani, în 2010, pacienta a descoperit că diagnosticul a fost pus greșit.

„Eram în dubii, pentru că eu mă simțeam sănătoasă. Am luat lamele și am plecat la București și atunci, cu rezultatul de la IOB, am aflat că nu a fost, de fapt, cancer. O mastoză chistică. Pur și simplu, un nodul malign, care se putea trata oricum altfel, decât prin operație”, spune Maria Tusă.

Dezamăgită, femeia a mers în instanță, dar a urmat un șir lung de procese, fără un rezultat favorabil. Așa că s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului.

„A fost un drum interminabil de 15 ani. CEDO a sancționat din această perspectivă faptul că legislația care ne este deschisă atât nouă, tuturor pacienților, este extrem de ambiguă", explică Mihaela Ispas, avocat.

„M-au jignit că aș fi vrut, cumva, să mă îmbogățesc pe spatele dumnealor sau doamna doctoriță m-a făcut ipocrită. La momentul ăsta, vă spun sincer, iau un tratament psihiatric”, recunoaște Maria Tusă.

„Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Constanța nu au putut oferi detalii despre acest caz. Știm, însă, că unul dintre medicii implicați a decedat între timp, iar celălat nu mai profesează în această unitate medicală”, transmite Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

Magistrații au decis, în cele din urmă, că spitalul și medicul oncolog care a pus diagnosticul sunt buni de plată. Femeia ar trebui să primească despăgubiri în valoare de 50 de mii de euro. Decizia este definitivă și executorie, însă valoarea sumei poate fi atacată de ambele părți.

Reporter: Iulia Stanciu/ Operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia