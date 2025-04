România trebuie să-și reducă producția de energie de Paște, pentru a evita pene de curent. Motivul: consumul de electricitate este mai scăzut atât la noi, cât și în restul Europei, din cauza sărbătorilor pascale, și nu avem nici unde să exportăm. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat deja o serie de măsuri pentru zilele de sărbătoare. Hidrocentralele își pot opri de tot producția, iar prosumatorii sunt sfătuiți să nu injecteze energie în sistem. La nevoie, puterea nucleară de la Cernavodă va fi redusă și ea, a mai spus Burduja la Digi24.

Anul acesta, Paștele ortodox coincide cu cel catolic, iar specialiștii se așteaptă la un consum mai scăzut de energie electrică. Mai ales că prognoza meteo arată că vor fi zile cu soare, ceea ce va duce la o producție foarte mare de curent din surse fotovoltaice. Autoritățile vor să se asigure că această diferență dintre consum și producție ar putea duce la perturbări în sistemul energetic național.

„Nu avem niciun indiciu care să reliefeze un risc de blackout sau de pene de curent generalizate la nivelul țării noastre. Este adevărat că sistemul energetic va fi într-un moment de stres, nu doar pentru România, ci pentru toate statele din regiune”, a spus Burduja.

„Atunci când consumul de energie electrică este foarte mic, așa cum se va întâmpla cu ocazia sărbătorilor pascale, trebuie să ne asigurăm că producția nu este foarte mare și astfel sistemul rămâne în echilibru. Deci, problema aceasta pe care România o va avea o vor avea și alte state din regiune, pentru că se suprapune Paștele ortodox cu cel catolic. Și atunci, dacă ai energie în exces, dacă ai un gol de sarcină, așa cum se spune în limbaj de specialitate, nu vom avea unde să exportăm această energie electrică în regiune”, a spus ministrul.

„De aceea, în ședința Comandamentului Energetic de astăzi am luat câteva măsuri mai speciale, de de tipul: Hidroelectrica va opri cam toate hidroagregatele pe care le are, deci va vom ajunge cu o producție hidro apropiată de zero megawați. La Complexul Energetic Oltenia vor merge doar două grupuri, la un nivel minim de 80 de megawați fiecare. ELCEN București va opri centralele care produc energie electrică și va furniza doar agentul termic, deci cu cazane de apă fierbinte pentru apă caldă. De asemenea, se studiază și ca o măsură cu totul și cu totul aparte, dacă Nuclearelectrica va reduce cu 10-20% producția de energie în cele două reactoare CANDU de la Cernavodă. Toate acestea pentru a ne asigura că sistemul electroenergetic nu are probleme de adecvanță și că lumina rămâne aprinsă în case tuturor românilor”, a adăugat el.

Autoritățile fac apel și la prosumatori să nu trimită electricitate în rețea.

„Prosumatorii, sigur, produc energie. O parte dintre o parte din această energie o consumă la în locul respectiv. Excedentul îl injectează în rețea, tocmai pentru că avem deja o problemă cu o producție prea mare sau o posibilă problemă cu o producție prea mare în raport cu consumul, dacă un prosumator alege să facă acest gest civic și să-și oprească invertorul, va fi mai puțină producție în sistem, deci sistemul va fi mai puțin sub stres, sub un stres mai mic”, a explicat Burduja.

Ministrul a spus că autoritățile sunt pregătite pentru orice situație.

„Cu siguranță avem toate scenariile de lucru puse la punct. V-am dat câteva exemple de măsuri. Toate sunt dinamice. De exemplu, producția Hidroelectrica se poate ajusta în funcție de producția din celelalte surse de energie. De asemenea, stocarea devine importantă și ne-am asigurat - și astăzi la Comandamentul Energetic au participat principalii furnizori de servicii de stocare de energie - au bateriile pregătite să absoarbă energie în exces. Deci suntem pregătiți și încă o dată, pe datele pe care le avem acum de la fața locului, de la toți producătorii, distribuitori și așa mai departe, nu avem motive de îngrijorare și sunt convins că românii vor putea petrece Sărbătorile Pascale cu lumina aprinsă, nu doar de la biserică, dar și din casele fiecăruia, cu becurile aprinse”, a spus Burduja.

