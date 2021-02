Misiunea unui militar român în Mali: Merge neînarmat în zone unde pericolul pândește la orice pas

Nu toate misiunile militarilor sunt în echipă și cu arma în mână. Un militar român de la Forțele Navale Române este plecat de patru luni în deșertul saharian din Mali. Acesta a fost pregătit special pentru a interacționa cu localnicii și încearcă să îi ajute cat de importantă este pacea și cum pot contribui ei la asta. Nu este o misiune ușoară pentru ca militarul nu are, la propriu, o întreagă armată în spate, ci doar cuvântul și puterea de convingere.

Gabriel Sandu este un miliar din Vaslui care și-a dorit de mic să își apere semenii. Nu o face cu arma în mână, ca mulți dintre colegii lui, ci cu vorba bună și atenția pe care o acordă oamenilor. De patru luni se află în Africa, în Mali unde participă la una dintre misiunile umanitare ONU și are rolul să interacționeze cu localnicii și să le câștige încrederea.

Gabriel Sandu, militar român în Mali: Este o misiune individuală. La fel ca și colegii mei, sunt aici în misiune de menținere a păcii. Mandatul și rolul MINUSMA în această țară este de a supraveghea la respecatrea codului de pace de la Alger și protajarea populației civile. Suntem cumva puntea de legătură între militari și civili, încercăm să le câștigăm inima și mintea să fie de partea bună, să nu mai ajute elementele teroriste din această regiune. Nu putem decât să încercăm să le câștigăm inimile și mințile acestor localnici de a fi de parte noastră, de a nu mai oferi sprijinul aestor grupări.

Militarul român spune că de cele mai multe ori merge în satele din împrejurimi cu mâinile goale, deși pericolul pândește la orice pas.

Gabriel Sandu, militar român în Mali: Cel mai negru scenariu, să zicem, este drumul până acolo. Drumul până acolo, având în vedere că majoritatea căilor rutiere din Mali se află sub amenințarea dispozitivelor explozive improvizate și atacurilor indirecte ale grupărilor armate teroriste, dar misiunea noastră este să interacționăm cu populația locală, de a fi în contact direct cu aceștia și suntem nevoiți să ieșim, chiar dacă este greu să te gândești chiar și pentru o clipă că drumul pe care tocmai vrei să pornești pentru a ajuta populația locală sau pentru a implementa anumite proiecte este posibil să fie un IED.

Pe o planetă lovită de pandemia de coronavirus, pe militarii plecați în misiuni în Africa îi îngrijorează alte boli.

Gabriel Sandu, militar român în Mali: Pericole de natură medicală - cel mai important, aș putea spune, este malaria. Din păcate nu există un vaccin pentru aceasta pentru europeni și pentru cine nu e din Africa, boala este foarte severă. Majoritatea medicamentelor pe care noi le distribuim sunt împotriva malariei, contra bolilor de piele și digestive, nu au apă potabilă.

Misiunile cele mai grele sunt cele în care trebuie să ajungă la familiile cu copiii. Gabriel se apropie de ei cu gândul la cei doi micuți de acasă.

Gabriel Sandu, militar român în Mali: Cei mai mulți dintre ei nu merg la școală, sunt ajutorul părinților, copiii de 10, 11 ani care muncesc cot la cot cu părinții lor. E greu de imaginat măcar că acei copii sunt copii sănătoși dar, spre suprinderea mea, vorbesc mai mult, aleargă.

M-a impresionat, am și o fotografie cu dintr-o familie în urma unui atac, a rămas doar bunica și nepoțica de 2-3 anișori, singurele care au supraviețuit, bunica are grijă de neopoțică, am găsit-o pe malul răului Niger, încercăm să revenim la ei. Este foarte greu având vedere ca am doi copii acasă, o fetiță de 9 ani și un baiat de 11, dar ei m-au susținut în pregătirea acestei misiuni.

Respectul față de colegi și dragostea față de semeni i-au adus lui Gabriel admirația întregii echipe: „Este mâna mea dreaptă și vă asigur, este prețios și pentru România de asemenea, într-o bună zi va fi un om foarte important în țara dumneavoastră.Prețuiți acest soldat, este o valoare pentru țara dumneavoastră.”

Gabriel Sandu va rămâne în Africa până în luna noiembrie a acestui an.

Gabriel Sandu, militar român în Mali: Vreau să spun că îi salut pe toți, să stea liniștiți că mă voi întoarce acasă cu bine

Editor : Monica Bonea