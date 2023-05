Negoiță, după ce a acuzat că „un om rău” i-a otrăvit copacii: Era doar îngrășământ. Se pare că nu aveam motive de îngrijorare

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că substanţa de la rădăcina copacilor pe strada Nicolae Teclu în legătură cu care a făcut plângeri la poliţie este îngrăşământ pus de administratorii unei firme cu sediul în zonă.

"De această dată, se pare că nu am avut motive de îngrijorare: după verificări şi discuţii cu cei din zonă s-a lămurit despre ce substanţă este vorba. Pe scurt, administratorii unei firme ce are sediul acolo au dat cu un îngrăşământ, ni l-au arătat, iar poliţia a verificat şi se confirmă ceea ce au spus, deci nu este vorba de o substanţă nocivă. Cu toate acestea, chiar dacă apreciem implicarea şi grija şi bunele intenţii, fiindcă au fost numeroase cazuri în care unii indivizi au otrăvit sau tăiat copacii de pe domeniul public, facem apel la cei care vor să ajute să nu acţioneze fără a ne anunţa sau cere voie să se implice", a precizat Robert Negoiţă, miercuri, pe Facebook.

El a anunţat, miercuri dimineaţa, printr-un clip video postat pe Facebook, că a făcut plângeri la poliţie privind o soluţie pusă la rădăcina copacilor de pe strada Nicolae Teclu şi că a luat mostră pentru a fi analizată la laborator, după ce a primit un telefon care i-a semnalat acest caz.

"Am primit un telefon că aici, pe Nicolae Teclu, unde am plantat acest aliniament de copaci (...), un om rău sau mai mulţi oameni răi, ticăloşi, au pus soluţie la rădăcina copacilor (...). Am luat mostră să ducem la laborator. Am făcut plângeri la poliţie, (...) suspectăm că mâini criminale nu au altă treabă decât să distrugă munca noastră, să facă rău copacilor. Am văzut în oraş neobişnuit de mulţi copaci, copaci mari, copaci sănătoşi. Peste noapte, adică acum, în primăvară, constatăm că au murit. Specialiştii ne spun că este ceva în neregulă", a spus Robert Negoiţă, miercuri, într-un clip video postat pe Facebook.

