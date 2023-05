Robert Negoiță acuză un nou sabotaj: Oameni răi, ticăloşi, au pus o soluţie la rădăcina copacilor. Am făcut plângere

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că a făcut plângeri la poliţie privind o soluţie pusă la rădăcina copacilor de pe strada Nicolae Teclu şi că a luat o mostră pentru a fi analizată la laborator.

"Am primit un telefon că aici, pe Nicolae Teclu, unde am plantat acest aliniament de copaci (...), un om rău sau mai mulţi oameni răi, ticăloşi, au pus soluţie la rădăcina copacilor (...). Am luat mostră să ducem la laborator. Am făcut plângeri la poliţie, (...) suspectăm că mâini criminale nu au altă treabă decât să distrugă munca noastră, să facă rău copacilor.

Am văzut în oraş neobişnuit de mulţi copaci, copaci mari, copaci sănătoşi. Peste noapte, adică acum, în primăvară, constatăm că au murit.

Specialiştii ne spun că este ceva în neregulă", a spus Robert Negoiţă, miercuri, într-un clip video postat pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ieri, primarul Robert Negoiță a rămas fără permis de conducere pe o perioadă de 60 de zile după ce polițiștii l-au surprins mergând pe contrasens, pe Calea Dudești.

Luni, un scandal a izbucnit după ce Negoiță a plantat palmieri în Piața Unirii, iar primarul general Nicușor Dan i-a scos.

Editor : G.M.