Nicușor Dan a explicat ce va însemna "iarnă grea" pentru bucureșteni: Rețeaua agentului termic e de 3 ori mai proastă decât acum 3 ani

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat la ce a făcut referire atunci când a spus că bucureștenii vor avea "o iarnă grea". Edilul spus că rețeaua principală de căldură este de trei ori mai proastă decât în urmă cu trei ani, iar soluția pentru eventualele avarii va fi momentan intervenția rapidă și comunicarea promptă cu cetățenii.

Nicușor Dan a susținut miercuri o conferință de presă la sediul Primăriei Generale, în care a prezentat un bilanţ după 20 de zile de mandat.

„Înseamnă că reţeaua de transport principal a agentului termic este de 3 ori mai proastă decât acum 3 ani, indicatorul fiind cantitatea de apă care se pierde. Am spus că vom avea o iarnă grea, pentru că reţeaua de transport va fi mai proastă decât acum 3 ani. Aşa cum am spus şi în campanie şi am confirmat şi acum, tot ce putem să facem în această situaţie pe care am primit-o este să avem cel mai bun răspuns, adică intervenţia cea mai rapidă care se poate, şi o comunicare cât mai bună cu cetăţenii”, a afirmat Primarul General, atunci când a fost întrebat ce înseamnă afirmația făcută chiar de el, potrivit căreia „vom avea o iarnă grea”.

Dan a spus și că urmează să fie implementat şi un call center pentru bucureşteni, unde pot sesiza problemele privind termoficarea în Capitală.

Cât despre rezolvarea problemei căldurii și a apei calde în acest sezon rece, Nicușor Dan a precizat că vor fi numeroase avarii, însă există echipe şi materiale cu care se poate interveni cât se poate de repede.

„Vom avea sute de avarii. Raportul pe care l-am primit când am semnat contractul pentru acea finanţare e că în ultimul an am avut 1.700 de avarii. O să avem sute de avarii, promisiunea este de a interveni cât se poate de repede. Soluţia este pe termen mediu. Există o soluţie de avarie în care să ne asigurăm că există suficiente echipe şi material şi există şi oamenii să fie informaţi asupra problemei. Am spus în campanie. Nu se poate mai mult. Soluţia e pe termen mediu şi o să înceapă lucrările din primăvară”, a explicat primarul general al Capitalei.

