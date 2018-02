Polemică între Carmen Dan și Codruța Kovesi. Misterul adresei de la MAI, trimise cu Poșta militară

Ministrul de interne și procurorul-șef al DNA sunt într-o polemică legată de soarta a doi polițiști detașați la DNA. Ministrul spune că a cerut de marți retragerea celor doi de la DNA, numele lor fiind vehiculate în scandalul înregistrărilor, dar procurorul-șef al DNA spune că nu a primit solicitarea oficială, cel puțin până miercuri seară, când a ieșit în conferința de presa.

„Am vorbit despre o măsură justă pe care eu, Ministrul de Interne, eu, ca ministru, reprezentând până la urmă angajatorul direct, am considerat că este cazul să o iau. Ce pot să spun cu siguranţă, fără nicio intenţie de a analiza sau de a comenta ce spune procurorul-şef al DNA este că acea adresă a fost scrisă, datată, cu data de 13, atunci a ieşit de la semnat, de la mapă, şi ea a fost expediată către DNA cu poşta militară. Cu acel mijloc de poştă foarte sigur. Că nu a primit-o doamna procuror-şef aş prefera să nu comentez”, a declarat ministrul Carmen Dan.

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, a afirmat, miercuri, că nu a primit nicio solicitare oficială de la ministrul de Interne privind revocarea a doi poliţişti de la Serviciul Teritorial Ploieşti al DNA, ca urmare a înregistrărilor apărute în presă.

„Nu am primit niciun fel de solicitare oficială. Până la ora la care am început această conferinţă de presă nu a fost înregistrată această solicitare. Am luat la cunoştinţă de ea din spaţiul public”, a declarat Kovesi în conferinţa de presă.

Ea a adăugat că îi va da un răspuns ministrului de Interne după ce va primi o solicitare oficială.

„Sunt procuror-şef al DNA. De fiecare dată am răspuns instituţional, n-am răspuns prin intermediul presei. Permiteţi-mi ca şi de data aceasta să-i răspund doamnei Carmen Dan instituţional, atunci când voi citi solicitarea, voi vedea ce motive a invocat, am să răspund dnei ministru şi atunci am să pot să fac public şi răspunsul. Nu aş vrea să-i dau răspuns prin intermediul jurnaliştilor. Deci nu cunosc ce motive a avut la bază, ca atare nici nu pot să vă spun ce decizie voi lua până nu voi citi acea solicitare”, a afirmat Kovesi.

Citiți și:

Replică pentru Carmen Dan. Kovesi: Îi voi răspunde instituţional

Ce a declarat Codruța Kovesi la prima conferință de presă susținută la sediul DNA

Ministrul de Interne Carmen Dan cere revocarea celor doi ofițeri nominalizați de Vlad Cosma