Academia Română, atac la Tanczos Barna după ce fostul ministru a vrut să excludă forul din stabilirea cotelor de vânătoare la urs

Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române protestează față de intenția fostului ministru al Mediului, Tanczos Barna, de a iniţia o lege prin care Academia Română să fie eliminată din procesul legislativ de stabilire a cotelor referitoare la gestionarea populaţiei de urs brun.

„Considerăm regretabilă şi inadmisibilă confundarea deciziei politice (exprimată prin puterea legislativă a Parlamentului) cu avizul ştiinţific acordat de Academia Română, mai ales în privinţa derogărilor, pentru care este obligatoriu acest aviz”, arată Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii într-un comunicat citat de Agerpres.

Conform sursei citate, prin avizul ştiinţific acordat de Academia Română prin Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii au fost desemnate siturile ca arii speciale de conservare, cu verificarea şi respectarea criteriilor ştiinţifice, precum şi a obiectivelor privind conservarea biodiversităţii.

Forul subliniază că respectarea circumstanţelor legale corespunzătoare condiţiilor de implementare a directivelor europene, de menţinere a populaţiilor speciilor şi a habitatelor de interes comunitar într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural este un deziderat permanent al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, care asigură prin specialiştii săi competenţa ştiinţifică necesară pentru fiecare domeniu în parte.

„Academia Română prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii s-a implicat şi continuă să se implice activ în conservarea biodiversităţii pe termen scurt, mediu şi lung, atât pentru prezent, cât şi pentru generaţiile viitoare”, se mai afirm

Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii amintește că în anul 2007 Academia Română a fost desemnată prin lege drept forul ştiinţific de care România are nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile privind conservarea biodiversităţii asumate prin aderarea sa la Uniunea Europeană.

Sursa citată arată că asumarea obligaţiilor în domeniul conservării naturii ce revin României în calitate de stat membru al UE a fost posibilă prin garanţia oferită de Academia Română, în calitatea sa de cel mai înalt for de ştiinţă şi de cultură din România.

„Academia Română a contribuit şi contribuie la implementarea Reţelei Natura 2000, proporţional cu gradul de reprezentare a tipurilor de habitate naturale, respectiv a speciilor de interes comunitar şi a habitatelor acestora”, se precizează în comunicat.

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii reiterează întreaga disponibilitate a specialiştilor din cadrul comisiei de a participa, alături de toţi factorii interesaţi, la adoptarea unei strategii pe termen scurt şi mediu în vederea menţinerii patrimoniului natural naţional şi european.

Fostul ministru al Mediului, Tánzcos Barna, a anunțat marți că va depune în calitate de senator un proiect de lege prin care cota pentru vânătoare de urși bruni să fie stabilită prin lege, iar Academia Română să fie eliminată din procesul legislativ de stabilire a cotelor referitoare la gestionarea populației de urs brun.

„Academia Română l-a pus pe actualul ministru al Mediului într-o situație imposibilă. L-a pus să aleagă între un dosar penal pentru că dă ordinul fără aviz sau cu un aviz negativ. A făcut o propunere nelegală, pentru că nu are nicio bază legală să facă o propunere de cotă Academia Română. Obligativitatea consultării Academiei Române este prevăzută de lege și, în calitate de ministru nu am vrut să elimin Academia, din respect față de instituție.Dar am ajuns la concluzia că nu are ce căuta Academia Română în acest proces legislativ și, în calitate de senator, voi depune un proiect legislativ pentru a elimina Academia Română din acest proces legislativ, pentru că nu au specialiști. Dacă ar fi avut, ar fi venit la licitație, ar fi fost în Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii care a dat un aviz cu câteva remarci absolut hilare. Vorbim despre puma, despre studii legate de lupi, cu similitudini legate de populația de urs, comparații care nu își au locul într-un document semnat de profesori, de savanți de la Academia Română”, a spus Tanczos Barna.

