Liderul PNL Satu Mare Adrian Cozma a declarat, miercuri la Digi24, referitor la mini-terenul de golf cu trei găuri de la Vila Lac 3 din Primăverii al președintelui Klaus Iohannis că par să aibă un diametru de 6 cm și este posibil să fi fost făcute de mână cu burghiul, probabil chiar de către șeful statului. Liberalul a mai precizat că este normal să fie gazonul tuns frumos, adăugând „și eu am tuns gazonul acasă”. La începutul lunii octombrie, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a spus, despre terenul de golf de la vila Neptun, că suprafața de joc respectivă ar fi apărut după ce „cineva a tuns iarba mai scurt, iar trei coropișnițe au făcut trei găuri”.

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Eu nu sunt în apropiata președintelui și nu sunt jucători de golf, dacă ăsta e subiectul, însă este clar că ce am văzut din imaginile pe care le-ați prezentat, am văzut un gazon într-adevăr frumos. Cred că e de bun simț că toată lumea să aibă un gazon în jurul casei. Nu cred că e o extravaganță. De asemenea, acele găuri despre care vorbim de golf nu sunt făcute cu excavatorul, să necesite investiții mari. Și nu cred că e o filozofie foarte mare. Am mai văzut și eu pe la tv. Sunt găuri cât mingile de ping pong, iar gazonul oricum ar fi trebuit tuns pentru că așa se întreține o gospodărie. Au făcut trei găuri cu burghiul de mână, iar viitorul președinte poate să le astupe. Eu nu înțeleg de ce ne mirăm atât de tare. Peste un an o să vedeți poate altceva. Poate noul președinte o să vrea altceva. E firesc să fie așa.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: Rareș Bogdan a dat vina pe coropișnițe. Spuneți că aceste găuri au fost făcute cu burghiu?

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Păi normal, dar mă gândesc și eu practic. Cum, cum se fac lucrurile astea? Adică niște găuri care se fac pentru să fie, nu știu, în teren, dar până la urmă văd gazon. La anul, poate o să găsim mușuroaie de furnici sau cuptoare de covrigi, nu știu. Probabil o să vedem altceva. Fiecare acuma în curte, își face cum dorește. Până una alta, această vilă de protocol nu este proprietatea președintelui, este proprietatea statului român.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: Tocmai de aceea diferența apare la bani, pentru că toate aceste investiții se fac din bani publici.

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Pe chestiunile administrative, premierul României e cel mai puternic om din țara asta și nimic nu-l oprește să facă publice toate cheltuielile Secretariatului General al Guvernului, al Cancelariei Primu-Ministru, al R-APPS, tot ceea ce dorește și mai ales cheltuielile de protocol de la Palatul Victoria, pentru că aici, trebuie să vă dau un exemplu. De exemplu, în vară, 55.000 euro a costat deplasarea lui Marcel Ciolacu și toată echipa lui la campionatul de fotbal ca să-și facă poze din tribună, că susține echipa națională. Atât a costat statul român. Da? Deci un exemplu.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: Și cât a costat statul român găurile de colț de la Vila Neptun și de aici, de la Vila Lac 3?

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Eu nu sunt practicant, dar mă gândesc logic. Adică am îndemânare și mă gândesc că nu e foarte complicat să faci trei trei găuri cu un burghiu de mână.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: Vă pomeniți că le-a făcut pe Klaus Iohannis.

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Indiferent cine le-a făcut. Pentru că trei găuri, nu de 20 cm diametru, și nici nu trebuie făcute cu excavatorul și să le betonezi.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: Și vă imaginați, îl vedeți pe președinte făcând singur aceste găuri?

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Eu cred că e gospodar. Da, probabil dânsul sau altcineva, dar nu cred că e foarte complicat.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: Sunteți ironic, vorbim serios acum?

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Nu, nu sunt ironic deloc, dar imaginile care ni le prezentați dumneavoastră vedem gazon frumos tuns. E normal să fie așa, indiferent la cine. Dacă vorbim de președinte și mai e și mai normal să fie întreținut terenul din jurul casei, care, repet, este al statului român și va rămâne pentru viitorul președinte sau altcineva.

Ema Stoica, jurnalistă Digi24: Avea nevoie totuși, președintele României depindea activitatea dumnealui pentru a deține două terenuri de minigolf la două vile de protocol. De ce pare atât de normal, de ce prezentați totul de parcă ar fi o normalitate să avem un teren de minigolf acasă?

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Dar stați un pic, terenul de minigolf, ce înseamnă iarbă atun să și aranjată frumos și trei găuri care, repet, trei găuri da, cu diametru probabil de 6 cm, care se pot face cu burghiul și probabil au nevoie de o scurgere. Deci ce e așa de complicat acuma? Sincer, eu nu vreau să par, dar mă gândesc și eu, practic. Eu, de exemplu, am două leagăne în curte.

Ema Stoica, jurnalistă Digi24: Depindea activitatea domnului președinte de acest teren. Simțiți că dacă nu ar fi avut aceste două terenuri de minigolf, nu ar fi putut să își ducă la bun sfârșit activitatea pe care o are la Palatul Cotroceni? Pentru că putem, încercăm să înțelegem, putea să meargă la un teren din altă parte. De multe ori știm, în societatea românească se pune problema și în privința opulenței pe care o afișează unii politicieni. Putem să vorbim de același lucru și în cazul președintelui?

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Eu repet încă o dată, nu pot să vorbesc, că n-am fost invitat niciodată la președinte acasă și nici nu sunt în relații apropiate.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: Pare că vă doriți să fiți invitat, din moment ce îl apărați atât de mult.

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Nu-l apăr, chiar nu-l apăr, dar am o gândire logică și încerc să mă gândesc. În primul rând mă uit la imaginile care mi le-ați prezentat. Gazonul tuns frumos. E normal să fie așa peste tot. Și eu am tuns gazonul acasă.

Ce șanse are să se rupă coaliția PSD-PNL

Adrian Cozma a vorbit și despre ce șanse sunt ca această coaliție a PSD cu PNL să se rupă și a spus că nu este un apărător al acesteia și consideră că este o coaliție „contra naturii”.

Anca Suciu, jurnalistă Digi24: O singură întrebare mai am și o concluzie din partea dumneavoastră sunt șanse, șanse? Există vreun vreo posibilitate ca acest guvern PSD-PNL să pice până la alegeri? Mă gândesc la moțiunea de cenzură propusă de USR.

Adrian Cozma, lider PNL Satu Mare: Eu cred că nu sunt, știți că nu sunt un apărător al acestei coaliții și tot timpul m-am pronunțat la dumneavoastră în emisiuni am spus că este contra naturii și până la urmă sper într-o construcție de dreapta în viitor. Mai avem cinci săptămâni până la alegeri, nici măcar două luni nu mai avem. Avem cinci săptămâni până la alegerile parlamentare, când vom avea o nouă conformație, o nouă structură a Parlamentului și viitorul Parlament se va așeza. Noi, vă dați seama dacă acuma intrăm într-un joc de acest fel în care nici nu știm dacă avem voturile, nici nu știm ce vom face după, într-o aventură de asta politică, Partidul Național Liberal nu cred că e cazul să intre. Iar cât despre atitudinea colegilor de la USR, pe care eu îi respect, dar cred că din start au pornit nepotrivit cu ultimatumuri date, în care au spus dacă nu vin peneliștii, păi așa procedează PSD. De aceea am ajunss în această situație cu PSD, pentru că au pus problema greșit. Nu pot să începi o nouă construcție în modul acesta. Și mai trebuie să spun un lucru: Guvernul de dreapta, acum doi ani și jumătate a picat datorită unei moțiuni semnate exact de către USR și AUR, da?

Editor : Ana Petrescu