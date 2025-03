Care e, în opinia lui Crin Antonescu, „una din părțile bune ale mandatelor lui Klaus Iohannis”

Candidatul Alianţei România Înainte la prezidenţiale, Crin Antonescu, a afirmat joi, la Ploieşti, că una dintre părţile bune ale mandatelor lui Klaus Iohannis este aceea că nu au mai existat „comenzi prezidenţiale pentru justiţie”, informează Agerpres.

„Una dintre părţile bune ale mandatelor lui Klaus Iohannis este că această interferenţă a factorului politic, aceste comenzi, ca să spun aşa, prezidenţiale pentru justiţie nu au mai existat. Aşa cred eu”, a spus Antonescu, într-o conferinţă de presă.

În ceea ce priveşte domeniul justiţiei, candidatul la prezidenţiale a subliniat rolul acesteia în societate, arătând că preşedintele trebuie să discute cu specialiştii din domeniu, iar discuţia să aibă loc "în faţa societăţii".

„Analizând, recunoscând, discutând public tot ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani în domeniul acesta al justiţiei, eu sunt în primul rând convins că atunci când discutăm, şi preşedintele trebuie să discute acest lucru, nu singur, trebuie să discute cu cine trebuie, trebuie să discute cu cei calificaţi, trebuie să discute cu cei îndreptăţiţi, dar trebuie să discute în faţa societăţii, pentru că justiţia nu este ceva ce se întâmplă într-un club închis, între magistraţi, politicieni şi oameni de afaceri. Justiţia este un domeniu extraordinar de important, la fel ca sănătatea, la fel ca educaţia. Justiţia este un domeniu care poate să însănătoşească societatea sau poate să o lasă să cangreneze. Justiţia poate să răpească vieţile unor oameni, ceea ce s-a şi întâmplat. Justiţia poate să persecute nevinovaţi şi să ocolească vinovaţii. Toate lucrurile astea trebuie discutate. Trebuie văzut în ce măsură lucruri pe care le-am văzut, cazuri pe care le-am văzut, practici pe care le-am văzut în toţi aceşti ani trebuie curmate. Trebuie văzut în ce măsură independenţa Justiţiei poate fi garantată. Trebuie văzut în ce măsură trebuie despărţită justiţia de televiziune şi de presă, nu în sensul de a nu fi informaţi oamenii”, a declarat Crin Antonescu.

El a arătat că preşedintele are prerogative prin care poate ajuta justiţia să fie „cu adevărat independentă”.

„Sunt foarte multe lucruri care ar trebui să fie revăzute, sunt foarte multe formule care ar trebui, până la urmă, reglementate în legătură şi cu procesul judiciar şi cu instituţiile. Preşedintele nu poate interfera în ceea ce e propriu zis proces, anchetă, cercetare judiciară. Preşedintele are, însă, după părerea mea, nişte prerogative şi de ordin moral, şi de ordin constituţional, prin care poate să ajute justiţia să fie cu adevărat independentă, pentru că au existat în toţi aceşti ani foarte multe dubii şi eu însumi am avut şi mai am dubii în legătură cu multe lucruri care s-au întâmplat în acest domeniu”, a adăugat candidatul Alianţei România Înainte.

Crin Antonescu a mai susţinut că este nevoie de o reglementare clară a comunicării dintre justiţie şi presă pentru că „justiţia se face în sala de judecată şi nu în studiourile de televiziune sau pe străzi”.

